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Додик: Српској увијек драго да види снажну, успјешну и стабилну Србију

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:33

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Вјерујем да ће скуп који организује СНС бити снажна порука да грађани Србије желе наставак развоја, стабилности и политике која Србију чини све јачом и угледнијом, поручио је на Иксу лидер СНСД-а Милорад Додик.

"У суботу, 27. јуна, Србија ће још једном показати своју снагу, јединство и вјеру у будућност. Александар Вучић показао је да се Србија може развијати, чувати националне интересе и истовремено градити мир и сарадњу са свима. Таква Србија је важна и за Републику Српску, јер је наша највећа снага управо у међусобном јединству и нераскидивим везама нашег народа", истакао је Додик.

Додаје да је увјерен сам да ће Србија и овог пута показати да вјерује у себе, своју будућност и политику одговорности.

"Републици Српској је увијек драго да види снажну, успјешну и стабилну Србију, јер је то успјех цијелог српског народа. Позивам све патриоте из Републике Српске, Црне Горе, Косова и Метохије и Србије да присуствују величанственом скупу српског народа", наводи Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Србија

Република Српска

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