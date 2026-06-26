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Kрај дугих редова и чекања: МУП од понедјељка уводи нови електронски систем

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:04

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Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске значајно је проширило систем "еЗаказивање".

Од понедјељка, 29. јуна 2026. године, грађани ће путем званичне платформе е-сервиси, поред пасоша, моћи електронски заказати термине за готово све кључне документе.

Ове измјене у почетку ће бити доступне грађанима Бањалуке, док се већ током јула очекује проширење система и на друге градове и општине широм Републике Српске.

Шта све можете заказати „онлајн“?

Нове услуге на платформи МУП-а значајно ће убрзати процес и смањити гужве на шалтерима. Грађани од понедјељка могу електронски резервисати термин за:

  • Личне карте (предаја захтјева и преузимање)
  • Возачке дозволе (предаја захтјева и преузимање)
  • Регистрацију возила (продужење важења)
  • Пребивалиште и боравиште (пријава, одјава и промјена адресе стана)

Поред личног термина који траје 10 минута, уведена је и опција породичног термина који траје 30 минута. На овај начин, једна особа може заказати термин за највише пет чланова породице (супружници, дјеца) када је у питању пријава пребивалишта или промјена адресе.

Како до термина?

Процес је једноставан и захтијева само неколико минута за регистрацију:

Идите на званичну веб-страницу МУП-а Републике Српске и приступите порталу „еУслуге“.

Унесите основне идентификационе податке и своју е-маил адресу.

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Потврдите регистрацију: На вашу е-маил адресу стићи ће шифра (токен) коју уносите на портал како бисте завршили процес.

Након успјешне регистрације, систем вам омогућава да сами изаберете жељени датум и тачно вријеме за долазак на шалтер.

Из МУП-а поручују да су ове услуге дио континуираног процеса дигитализације и модернизације институција, са циљем да се грађанима олакша приступ документима и поједностави комуникација. Позивају се сви грађани да искористе ове погодности и своја права остваре без дугих чекања у редовима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

услуге

Лична документа

Република Српска

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