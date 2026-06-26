Застрашујуће створење са дна океана: Откривена нова врста дух ајкула

Аутор:АТВ редакција
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Тим бразилских и костариканских научника открио је нову врсту застрашујућих створења са дна океана. Ове рибе језивог изгледа живе у пацифичким водама код обала Костарике, а откриће показује колико је биодиверзитет овог подручја и даље недовољно истражен, пише The Tico Times.
Новоописана врста названа је Rhinochimaera costaricana и припада мало познатој групи рушљориба познатој као дугоносе химере, које се често називају и дух ајкуле.
Иако су у сродству са ајкулама и ражама, и упркос упечатљивом имену дух ајкуле, химере чине засебну грану риба која постоји стотинама милиона година.
Откриће су овог мјесеца у журналу Зоотаxа објавили истраживачи са костариканског Института за рибарство и аквакултуру (ИНЦОПЕСЦА), Универзитета у Костарики и бразилског Федералног универзитета у Пари.
Научници су свој опис засновали на три мушка примјерка прикупљена из пацифичких вода Костарике између 2000. и 2023. године. Рибе су пронађене на дубинама између 390 и 787 метара, далеко испод дубина које достиже већина рекреативних ронилаца.
#NewSpeciesAlert - 𝑅ℎ𝑖𝑛𝑜𝑐ℎ𝑖𝑚𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎, a new species of long-nosed chimaera (Rhinochimaeridae) is described from the eastern Pacific Ocean, caught off Costa Rica between 2000 and 2023, at depths of 390–787 m.— Fish in the News (@FishInTheNews) June 10, 2026
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Истраживачи су упоредили 49 тјелесних мјера ових примјерака са подацима о више од 90 јединки које представљају три претходно признате врсте рода Rhinochimaera. Утврдили су да костариканска риба има јединствену комбинацију особина, укључујући краћу њушку, више прво леђно пераје и бодљу, већи размак између леђних пераја и мање квржица дуж репа.
ДНК анализа је потврдила ове налазе. Генетска поређења показала су јасне разлике између костариканских примјерака и других познатих припадника овог рода, што подржава признавање ове рибе као посебне врсте.
Ово откриће додаје још једну врсту морском биодиверзитету Костарике и показује колико се мало још увијек зна о дубоким пацифичким водама изван континенталног прага. Научници су истакли да нове технологије и генетски алати помажу истраживачима да идентификују врсте које су раније можда биле помијешане са већ познатим животињама.
Врста је добила име Rhinochimaera costaricana по Костарики, гдје су примјерци прикупљени, преноси Телеграф.рс.
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