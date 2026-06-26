Logo

Застрашујуће створење са дна океана: Откривена нова врста дух ајкула

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 15:21

Коментари:

0
Океан
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Тим бразилских и костариканских научника открио је нову врсту застрашујућих створења са дна океана. Ове рибе језивог изгледа живе у пацифичким водама код обала Костарике, а откриће показује колико је биодиверзитет овог подручја и даље недовољно истражен, пише The Tico Times.

Новоописана врста названа је Rhinochimaera costaricana и припада мало познатој групи рушљориба познатој као дугоносе химере, које се често називају и дух ајкуле.

Иако су у сродству са ајкулама и ражама, и упркос упечатљивом имену дух ајкуле, химере чине засебну грану риба која постоји стотинама милиона година.

Шта је заправо дух ајкула?

Откриће су овог мјесеца у журналу Зоотаxа објавили истраживачи са костариканског Института за рибарство и аквакултуру (ИНЦОПЕСЦА), Универзитета у Костарики и бразилског Федералног универзитета у Пари.

Научници су свој опис засновали на три мушка примјерка прикупљена из пацифичких вода Костарике између 2000. и 2023. године. Рибе су пронађене на дубинама између 390 и 787 метара, далеко испод дубина које достиже већина рекреативних ронилаца.

Истраживачи су упоредили 49 тјелесних мјера ових примјерака са подацима о више од 90 јединки које представљају три претходно признате врсте рода Rhinochimaera. Утврдили су да костариканска риба има јединствену комбинацију особина, укључујући краћу њушку, више прво леђно пераје и бодљу, већи размак између леђних пераја и мање квржица дуж репа.

ДНК анализа потврдила да је ријеч о новој врсти

ДНК анализа је потврдила ове налазе. Генетска поређења показала су јасне разлике између костариканских примјерака и других познатих припадника овог рода, што подржава признавање ове рибе као посебне врсте.

Зашто је ово откриће важно за науку

Ово откриће додаје још једну врсту морском биодиверзитету Костарике и показује колико се мало још увијек зна о дубоким пацифичким водама изван континенталног прага. Научници су истакли да нове технологије и генетски алати помажу истраживачима да идентификују врсте које су раније можда биле помијешане са већ познатим животињама.

Врста је добила име Rhinochimaera costaricana по Костарики, гдје су примјерци прикупљени, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ајкула

нова ајкула

наука

Коментари (0)

Прочитајте више

Грчка плажа, море

Свијет

Снимак из популарног грчког љетовалишта узнемирио туристе: "Ужас"

5 д

0
Ајкула океан море напад

Свијет

Ајкула напала жену: Појавио се снимак који леди крв у жилама

1 седм

0
Велика бијела ајкула

Регион

Завршена расправа која је подијелила регион: Ово је истина о ајкули уловљеној у Јадрану

2 д

0
Напад ајкуле у Панама Ситију

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Снимљен напад ајкуле, мушкарац критично

2 седм

0

Више из рубрике

Телефон

Наука и технологија

Једна опција на телефону се сама укључи и празни батерију телефона

8 ч

0
ГТА игрица

Наука и технологија

Познато колико ће коштати ГТА 6

2 д

0
Фејсбук

Наука и технологија

Пали Фејсбук, Инстаграм и Месинџер

2 д

0
Гугл Мапс

Наука и технологија

Ако користите Гугл Мапе дужи период, морате одмах укључити ово подешавање

2 д

0

  • Најновије

17

25

Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

17

25

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

17

10

Центар дана, 26.06.2026.

17

09

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

17

02

Смијемо се већ 15 милиона година: Да ли је ово тајна људског говора?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима