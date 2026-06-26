Ковачевић: Изетбеговић са СДС-ом и ПДП-ом договорио јаку БиХ, а слабу Српску

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СДА Бакир Изетбеговић у два телевизијска гостовања јасно је поручио да је крајњи циљ политичког Сарајева елиминација предсједника СНСД-а Милорада Додика, упозорио је портпарол СНСД-а и српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић.
"Да када елиминишу Додика, па макар и силом, да ће онда Срби бити слаби, подијељени, без јаког лидера који може да Србе води и да их штити, и да ће са таквим слабим и подијељеним Србима бити лако се разрачунати и доћи до онога што они никада не крију да је њихов циљ, да Републике Српске не буде", истиче Ковачевић коментаришући пријетње физичком ликвидацијом које је предсједник СДА Бакир Изетбеговић упутио Додику.
Ковачевић додаје, да оно што посебно забрињава јесте да Изетбеговић отворено каже да сараднике на том послу елиминисања Додика, макар и силом, види у опозицији из Републике Српске, и то у СДС-у и ПДП-у, или како се већ они сада зову.
"И каже да су са њима таквима потписали споразум и да имају јаке гаранције да, када елиминишу Милорада Додика, макар и силом, да ће онда са СДС-ом и ПДП-ом да направе невјероватне промјене. Какве промјене? Милорад Додик је до сад, колико знамо, штитио Републику Српску. Био је брана свим намјерама да се Република Српска ослаби, да се Босна и Херцеговина централизује. Значи, водио је политику: јака Српска, слаба БиХ. Они су сада са њима очигледно договорили: јака БиХ, слаба Српска", рекао је Ковачевић и додао:
"Ја морам рећи да ми је јако драго да су грађани Републике Српске могли да чују снимак телефонског разговора Додика са Изетбеговићем, да су чули како стварно један снажан и габаритан српски лидер разговара са свима онима који Србима желе лоше, који желе елиминацију силом Срба и њиховог лидера, који желе слабе и подијељене Србе са којима се могу разрачунати. И могу само рећи да на тој другој страни у Републици Српској сигурно задуго неће бити неко ко је тако габаритан и тако снажан, ко може тако отворено да каже све оно што Срби и Република Српска мисле. Када се сви ми окупимо, да нађемо једног који ће јасно, бескомпромисно, храбро рећи оно што сви ми мислимо. Е, то је нешто што смо увијек имали у Милораду Додику и то је нешто што баш зато они нападају на тај начин, па су ту ујединили и Шмита и Марфија и кога год је требало, и ево спремни су ту да уједине и СДС и ПДП. Неће им успјети, јер народ Српске зна да изабере и, као и увијек, побиједиће Српска."
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