Istekli mandati: Mehanizam u Hagu samo formalno postoji

Petronijević kaže da najnovija situacija dokazuje ono što se govorilo godinama, a to je da je taj sud u velikoj krizi, da je potpuno izgubio bilo kakvu svoju ulogu i da bi takav sud trebalo da prestane da postoji.

"Faktički ovaj mehanizam ne može da funkcioniše. Zašto- pa zbog toga što danas prestaju mandati sudijama i tužiocima. Na njih se ovakva pretpostavka o automatskom produženju rada ne odnosi. Znači, oni moraju izričito dobiti mini rezolucijom rješenje Savjeta bezbjednosti UN-a da nastave sa svojim radom ili ne", rekao je Goran Petronijević, advokat.

Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a još nije zakazana, pa nije poznato kada bi se o radu Mehanizma u Hagu moglo raspravljati. A moglo bi se raspravljati i o eventualnim odlukama sudija i tužilaca nakon isteka mandata, jer su one nevažeće. Ukoliko se ne donese odluka o retroaktivnom važenju mandata. Prvi put od nastajanja tribunala mandat nije produžen prije isteka, što je najozbiljniji korak ka gašenju mehanizma.

"U ovom trenutku je upitno kome od njih možemo da se obratimo za prevremeno puštanje na slobodu recimo posle izdržane 2/3 kazne, ko podnosi izvještaj Savjeta bezbjednosti, i na kraju krajeva ko je odgovoran i za arhivu i za ono što je najznačajnije, a to je za položaj lica koja se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni", rekao je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije.

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Nevažeće i ništavno je i sve što je taj sud presudio, kaže Milorad Dodik poručujući da su se pojavile tvrdnje da uspostavljanje Tribunala u Hagu, a samim tim i Mehanizma koji ga je naslijedio, nije u skladu sa poveljom UN. Što se tiče Republike Srpske pravnog osnova za Haški tribunala nikada nije ni bilo.

"On je potpuno promašio svoj cilj. On je politički motivisan i pokušao je da bude samo na jednoj strani. I to su uspijevali i mislili da je to napisana istorija. Sada ćemo vid jeti da li je napisana istorija. I kako je mogao neko ko je nepravno formiran , a očigledno je da je Haški tribunal nepravno formiran i da nije imao pravni osnov da postoji. Kako je mogao da presuđuje i iz njega proizađe ovaj mehanizam. Prema tome, koliko znam, ukoliko Savez bezbjednosti ne potvrdi da on dalje nastavi da radi, on se gasi. Vjerujem da Savjet bezbjednosti neće potvrditi dalje postojanje mehanizma i da će otvoriti pravnu raspravu o tome da li je bilo pravnog osnova da se formira Haški tribunal", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Rusija je, kao stalna članica Savjeta bezbjednosti, zvanično uputila zahtjev za zatvaranje Mehanizma u Hagu. Ukoliko bude odlučeno da se Mehanizam u Hagu zatvara, neophodno je donijeti odluku i o tome kome će se povjeriti nadležnost nadgledanja izdržavanja kazni osuđenih lica i kome će se povjeriti arhiva. Pravnici poručuju da bi najpravednije bilo da se nacionalnim zakonodavstvima povjeri praćenje izdržavanja kazni, ali i da se ispoštuje ono što se godinama tražilo od Haga, a to je da se sva dokumentacija koju je sud ili tužilaštvo pribavilo vrati onim državama od kojih je izuzeta.