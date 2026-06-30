Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji

Italijansko Ministarstvo zdravlja proglasilo je najviši, crveni stepen uzbune u 25 od 27 najvećih gradova u zemlji zbog opsnog toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Evrope.

Kaljari, Katanija i Trst pridružili su se grupi od 22 grada koji su već bili pod crvenim stepenom uzbune, javila je agencija ANSA.

Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Italiji u posljednja 24 časa zabilježeno pet smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, ali je italijansko Ministarstvo zdravlja reagovalo saopštenjem u kojem se navodi da nema takve podatke.

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Naučnici su upozorili da klimatska kriza izazvana emisijom gasova staklene bašte doprinosi češćim i intenzivnijim ekstremnim vremenskim događajima kao što su toplotni talasi, suše, veoma snažne oluje i poplave, prenosi Srna.