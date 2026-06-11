Dodik uručio informatičku opremu za troje uspješnih učenika u OŠ "Desanka Maksimović" u Dragočaju

Lider Milorad Dodik danas je uručio informatičku opremu za troje učenika Osnovne škole "Desanka Maksimović" u banjalučkom naselju Dragočaj, koji su ostvarili značajne rezultate na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i matematike.

"Važno je medijski promovisati uspjeh ovih mladih ljudi, a ne da se na medijima prikazuje samo kada se neko potuče u kafani. To ne mogu biti društvene vrijednosti, tu mora da djeluje policija i da to završava", rekao je Dodik novinarima u Dragočaju.

Dodik je istakao da su ova djeca ponos ne samo škole, već i svojih roditelja i svima im čestitao.

Naglasio je da će biti nastavljena podrška radu škole u Dragoačju koja ima 540 učenika i daje ovakve talente.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić ocijenio je važnom posjetu zvaničnika Srpske školi jer će se u narednom periodu dati značaj na stvaranju uslova za bolji rad nastavnika i učenika i dodao da su nagrade koje je osvojilo troje učenika ove škole ponos cijele Republike Srpske.

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Takvi mladi ljudi, demografija i porodica, kaže Maričić, ostaju u fokusu politika ovog odbora.

Zajedno sa Dodikom ovu školu posjetila je i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.