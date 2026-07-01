Poznato kada će biti izrečena presuda Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK

Autor:ATV redakcija
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Izricanje presude Hašimu Tačiju, Kdriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krsnaćiju u sudu u Hagu za zločine terorističke OVK zakazano je za 16. septembar.
Iako je objavljivanje presude vođama terorističke OVK bilo predviđeno 20. jula, iz suda u Hagu su saopštili da je vijećanje produženo u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima.
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- Produženje je bilo potrebno zbog velikog obima predočenog dokaznog materijala i složenosti predmeta kako bi se omogućila pravična, sveobuhvatna i valjana ocena dokaznih spisa - navodi se u saopštenju Specijalizovanih vijeća u Hagu.
Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i u četiri tačke za ratne zločine.
Četvorica vođa terorističke OVK nalaze se u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a suđenje im je počelo u aprilu 2023. godine, prenosi Srna.
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Teroristička OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, srpskim civilima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu pristali da se stave pod njihovu komandu.
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