Još četiri osobe iz BiH na američkoj crnoj listi

Ministarstvo nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je podatke o uhapšenim stranim državljanima koji su u SAD optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na takozvanoj crnoj listi nalaze se još četiri osobe iz Bosne i Hercegovine.

Pored ranije navedenih 19 imena, u najnovijem ažuriranju dodani su Danijel Puharić, Denis Šečić, Semir Mustafić i Denisa Omerović.

Teška krivična djela

Prema podacima Ministarstva, Puharić je uhapšen u gradu Šepardsvil u saveznoj državi Kentaki, a tereti se za posjedovanje droge, krađu i zadržavanje ukradene imovine.

Mustafić je takođe uhapšen u Kentakiju, ali u gradu Boling Grin. Optužen je za nasilni napad i nasilje u porodici.

Omerović je uhapšena u gradu Tampa u saveznoj državi Florida, a na teret joj se stavlja posjedovanje i prodaja amfetamina, prenosi "Avaz".

Najteža krivična djela stavljaju se na teret Denisu Šečiću, koji je u gradu Karlton u saveznoj državi Minesota optužen za prijetnje terorističkim aktima.

Prema zakonima te savezne države, ove optužbe uključuju prijetnje ubistvom ili teškim povređivanjem osobe, prijetnje masovnim pucnjavama u školama, na univerzitetima ili radnim mjestima, prijetnje bombom, lažne dojave o eksplozivnim napravama, prijetnje koje dovode do evakuacije zgrada, škola, aerodroma ili drugih javnih objekata, kao i prijetnje koje imaju za cilj izazivanje straha, panike ili ozbiljnog uznemirenja javnosti.