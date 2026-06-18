Logo

Još četiri osobe iz BiH na američkoj crnoj listi

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 16:56

Komentari:

0
Особе из БиХ на црној листи САД
Foto: Ministarstvo nacionalne bezbjednosti

Ministarstvo nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je podatke o uhapšenim stranim državljanima koji su u SAD optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na takozvanoj crnoj listi nalaze se još četiri osobe iz Bosne i Hercegovine.

Pored ranije navedenih 19 imena, u najnovijem ažuriranju dodani su Danijel Puharić, Denis Šečić, Semir Mustafić i Denisa Omerović.

Teška krivična djela

Prema podacima Ministarstva, Puharić je uhapšen u gradu Šepardsvil u saveznoj državi Kentaki, a tereti se za posjedovanje droge, krađu i zadržavanje ukradene imovine.

Mustafić je takođe uhapšen u Kentakiju, ali u gradu Boling Grin. Optužen je za nasilni napad i nasilje u porodici.

Omerović je uhapšena u gradu Tampa u saveznoj državi Florida, a na teret joj se stavlja posjedovanje i prodaja amfetamina, prenosi "Avaz".

Najteža krivična djela stavljaju se na teret Denisu Šečiću, koji je u gradu Karlton u saveznoj državi Minesota optužen za prijetnje terorističkim aktima.

Prema zakonima te savezne države, ove optužbe uključuju prijetnje ubistvom ili teškim povređivanjem osobe, prijetnje masovnim pucnjavama u školama, na univerzitetima ili radnim mjestima, prijetnje bombom, lažne dojave o eksplozivnim napravama, prijetnje koje dovode do evakuacije zgrada, škola, aerodroma ili drugih javnih objekata, kao i prijetnje koje imaju za cilj izazivanje straha, panike ili ozbiljnog uznemirenja javnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna lista

Trampova crna lista

Danijel Puharić

Denis Šečić

Semir Mustafić

Denisa Omerović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лажирао да је жртва пљачке, па одсјекао себи стопало да би узео новац од осигурања

Svijet

Lažirao da je žrtva pljačke, pa odsjekao sebi stopalo da bi uzeo novac od osiguranja

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: Rusija će odgovoriti na ukrajinske napade

3 h

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Moskva i zemlje ASEAN-a posvećene stvaranju pravednog multipolarnog svjetskog poretka

4 h

0
Топлотна купола

Svijet

Stiže prženje na 45 stepeni: Toplotna kupola poklapa Evropu

4 h

0

  • Najnovije

19

30

Borci nezadovoljni zbog medijske harange sa lažnih profila

19

26

Centralni registar privrede- bolji uvid u poslovanje

19

24

Raste broj oboljelih i preminulih od ebole: Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će stanje biti i gore

19

20

Prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

19

15

Šta kažu stručnjaci: Kada će pojeftiniti gorivo u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima