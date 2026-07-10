Beba stara 10 mjeseci umrla tokom hranjenja

Autor:ATV redakcija
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Tragičan epilog dobio je slučaj desetomesečne bebe koja se ugušila hranom i koja je hitno avionom prebačena sa Rodosa u Atinu radi specijalizovanog liječenja.
Prema dostupnim informacijama, beba je preminula u 4,30 časova ujutru, uprkos nadljudskim naporima koje je medicinsko osoblje uložilo kako bi joj spaslo život, prenijeli su grčki mediji.
Incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je dijete hitno prevezeno u Opštu bolnicu na Rodosu nakon što se ugušilo tokom hranjenja. Ljekari su uspjeli da uklone strano tijelo iz njegovih disajnih puteva i da ga reanimiraju, ali je dugotrajan nedostatak kiseonika ozbiljno pogoršao njegovo zdravstveno stanje.
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Zbog kritičnog stanja odlučeno je da beba bude hitno prebačena u bolnicu u Atini. Uprkos naporima ljekara koji su nastavljeni tokom celog transporta, kao i nakon prijema u bolnicu, beba je nekoliko sati kasnije podlegla povredama, prenosi Telegaf.rs.
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