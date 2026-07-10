Prema analizi ovog medija, indeks neprijateljstva evropskih država prema Moskvi zabilježio je značajan porast, a glavni razlog je intenziviranje vojnih aktivnosti i prelazak Evrope sa političke konfrontacije na praktičnu pripremu svojih oružanih snaga.

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Ruski analitičari tvrde da Evropa brzo preuzima inicijativu u vojnoj konfrontaciji sa Rusijom, dijelom i zato što su Sjedinjene Države fokusirane na krizu na Bliskom istoku i u Azijsko-pacifičkom regionu.

Na vrhu liste zemalja koje zvanična Moskva, odnosno ruski analitički krugovi, vide kao najveće protivnike, došlo je do određenih promjena, a prosječna ocjena neprijateljstva povećana je za sedam poena.

Na prvom mjestu je sada Njemačka, dok je Letonija odmah iza. Na trećem mjestu nalaze se Velika Britanija i Estonija, a na četvrtom Francuska. Peto mjesto dijele Poljska, Finska, Češka i Švedska, dok je na šestom Litvanija, a na sedmom Belgija, Danska, Španija, Italija i SAD. Na osmom su Kanada, Holandija i Rumunija, a na devetom Grčka. Deseto mjesto dijele Bugarska, Luksemburg, Slovenija i Hrvatska.

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Kao glavni faktor povećanja tenzija, ruski portal navodi masovne vojne NATO vježbe u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Posebno su važne vježbe "Ramštajn Flag" (uz učešće 18 zemalja), pomorski manevri "Baltops" u blizini Kalinjingradske oblasti i vježba "Galantni vepar", u kojoj su vojnici iz Litvanije, Poljske i Francuske simulirali akcije direktno u strateški ključnom Suvalskom koridoru.

"Glavna opasnost ne leži u pojedinačnim vježbama ili oštrim izjavama lidera. Mnogo je važnije da se ostave pripremljeni štabovi, dobro koordinisani mehanizmi saradnje, nova infrastruktura i vojne vještine", tvrdi Aleksej Nečajev, politički urednik lista "Vzglyad".

Prema riječima ruskih koordinatora ovog projekta, Bijela kuća sve više zahtijeva da Evropa sama plati za sopstvenu bezbjednost, prenoseći dio komandnih funkcija unutar NATO na evropske članice.

NATO mijenja prirodu svojih vježbi

Vojni stručnjak Aleksej Anpilogov kaže ruskim medijima da NATO radikalno mijenja prirodu svojih vježbi. Dok su ranije bile demonstrativne prirode, sada, prema njegovim riječima, vježbaju "brz odgovor na scenario ruske agresije" i "neutralizaciju Kalinjingradskog odbrambenog regiona, prenosi "B92".

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Anpilogov takođe skreće pažnju na infrastrukturne projekte koji se odvijaju u pozadini: izgradnja naftovoda do istočne Poljske, modernizacija mostova i tunela za transport teške opreme i kretanje američkih snaga iz Njemačke u Poljsku.

Uprkos povećanim aktivnostima Alijanse, ruski vojni analitičari tvrde da ova strategija ima ozbiljna ograničenja. Anpilogov ističe da bi u slučaju sukoba i pokušaja pritiska na Kalinjingrad, odgovor Rusije bio uspostavljanje kontrole nad Suvalkskim koridorom, što bi baltičke države ostavilo u potpunoj izolaciji.

Takođe, ruski stručnjaci smatraju da je ulazak Švedske i Finske u NATO stvorio dodatnih 1.500 kilometara granice koju Alijansa mora da pokriva, što komplikuje logistiku, budući da snabdijevanje sjevernog krila zavisi od samo nekoliko transportnih ruta kroz norvešku teritoriju.

Konačno, analiza zaključuje da je rat u Ukrajini pokazao ranjivost modernog zapadnog oružja (kao što su avioni F-16, Miraž ili F-35) u uslovima dominacije ruskih sistema za elektronsko ratovanje i bespilotnih letjelica, zbog čega se trenutni potezi NATO više vide kao pokušaj prilagođavanja novim realnostima nego kao stvaranje stvarne strateške prednosti.