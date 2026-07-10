Савјет министара: Без проглашења 11. јула даном жалости у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Савјет министара није данас на телефонској сједници разматрао приједлог одлуке о проглашењу 11. јула даном жалости у БиХ због недостатка кворума.
На 79. ванредној телефонској сједници за предложену тачку дневног реда било је осам гласова, док министри из Републике Српске нису гласали.
Из Савјета министара саопштено је да су иницијативу за доношење одлуке о проглашењу 11. јула даном жалости у БиХ заједнички поднијели Министарство иностраних послова, Министарство за људска права и избјеглице и Министарство одбране, подсјећа "Срна".
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