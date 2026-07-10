Logo

Савјет министара: Без проглашења 11. јула даном жалости у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 13:00

Коментари:

0
Сједница савјета министара у Сарајеву
Фото: Срна

Савјет министара није данас на телефонској сједници разматрао приједлог одлуке о проглашењу 11. јула даном жалости у БиХ због недостатка кворума.

На 79. ванредној телефонској сједници за предложену тачку дневног реда било је осам гласова, док министри из Републике Српске нису гласали.

Из Савјета министара саопштено је да су иницијативу за доношење одлуке о проглашењу 11. јула даном жалости у БиХ заједнички поднијели Министарство иностраних послова, Министарство за људска права и избјеглице и Министарство одбране, подсјећа "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјет министара БиХ

11. јул

Дан жалости

Сребреница

Коментари (0)

Више из рубрике

Нуждић: Злочин у Залазју и Сасама један од најтежих у средњем Подрињу

БиХ

Нуждић: Злочин у Залазју и Сасама један од најтежих у средњем Подрињу

3 ч

0
Планина Тајан

БиХ

Природна оаза: У БиХ се крије планина за коју многи нису ни чули

5 ч

0
Епископ Сергије

БиХ

Епископ Сергије: БиХ као земља апсурда

16 ч

0
Уставни суд БиХ

БиХ

Бошњацима Уставни суд БиХ адреса за све проблеме

19 ч

1

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима