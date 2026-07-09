Бошњацима Уставни суд БиХ адреса за све проблеме

Аутор:Бранка Дакић
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Уставни суд БиХ Бошњацима је адреса за рјешавање свих проблема. Овај пут Денис Бећировић најављује апелацију због вета Жељке Цвијановић о избору чланова Комисје за националне споменике БиХ. Увјерава да Народна скупштина Српске нема надлежност да о томе одлучује
."Посебно је важно истаћи да чланица Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић није у складу с Уставом БиХ и Пословником о раду Предсједништва БиХ ову одлуку прогласила деструктивном по витални ентитетски интерес за подручје с којег је изабрана", рекао је Денис Бећировић, предсједавајући Предсједништав БиХ.
У Уставу БиХ, ипак, не пише тако. У члану пет, тачка два утврђен начин одлучивања Предсједништва БиХ.
"Предсједништво ће настојати да консензусом усвоји све одлуке Предсједништва. Члан Предсједништва који се не слаже са неком одлуком Предсједништва може да изјави да је она веома штетна по виталне интересе ентитета за територију са које је изабран, под условом да то учини у року од три дана од њеног усвајања", стоји у Уставу БиХ.
Бећировић као аргумент наводи и то да овдје није ријеч о вањској политици и да зато Парламент Српске нема надлежност да одлуку прогласи штетном по витални национални интерес српског народа. Правници га демантују. Кажу да је елемент иностраности садржан у самом покушају да се именују странци у Комисју за очување националних споменика. Сматрају и да је захтјев Бећировића према Уставном суду у потпуности неоснован.
„Неоснованост је садржана у чињеници да је Уставни суд БиХ у властитој уставносудској пракси прогласио да неће давати дефиницију вањске политике, те да је то питање оставио законодавцу“, рекао је Дамир Сакић, правник.
Вето на прегласавање у Предсједништву БиХ старије је од Дејтонског мировног споразума. Вето је био предуслов за успостављање мира. Оспоравање вета директан је удар на мир у БиХ и њено постојање, каже Огњен Тадић.
„Денис Бећировић је риједак политички таленат који је успио да се истовремено нађе у двије слијепе улице. Избјегавајући то да у регуларном поступку донесе одлуку која је очито из домена спољне политике, јер се ради о спровођењу Анекса 8. Он је испровоцирао ситуацију у којој чак и када би било по његовом, одлука не би могла бити донесена, јер би је због прегласавања морао потврдити Представнички дом“, рекао је Огњен Тадић, правник.
Народна скупштина је мјесто одлучивања за сваки вето који покрене српски члан Председништва БиХ, јасан је Младен Илић. Самим тим одлука друга два чланова Предсједништва да именују чланове Комисије за националне споменике је мртво слово на папиру.
„Ова одлука НС која је усвојена прије два дана је коначна. Било какве политичке или сваке друге егзебиције, које покушавају кроз Уставни суд БиХ, који је више пута показао да су одлуке које доноси политичке, а не правне, може увести у одређену неизвјесност и само функционисање заједничких институција“, рекао је Младен Илић, члан Одбора за уставна питања НСРС.
Уставни суд БиХ раније је заузео став да неће давати дефиницију вањске политике, већ да се то питање треба уредити законом.
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