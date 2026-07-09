Епископ Сергије: БиХ као земља апсурда

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ, прошлост нас учи, уколико нема договора има сукоба. Свако ко жели мир, напредак и суживот једних са другима, мора показати елементарно поштовање према оном другом, његовом мишљењу, потребама и жељама, истакао је епископ бихаћко-петровачки Сергије.
Навео је да је договор кључ опстанка ове земље.
"А они који се у њу куну, сматрајући се и представљајући њеним заштитницима, чине све да у овој измученој земљи посију сјеме раздора, које већ одавно, нажалост, даје своје обилате плодове. Свједоци смо да се политика, она која није само просто страначка и предизборна већ и дубоко деструктивна, по ову земљу и њен мир, снажно уплела и у Комисију за очување националних споменика, јер је више него очито да је покушај бошњачких чланова Предсједништва БиХ да наметну присуство страних чланова у овој Комисији ништа друго до изостављање консензуса као јединог прихватљивог рјешења за сва важнија питања ове земље", рекао је епископ Сергије.
Истиче да "оно што се заједнички не договоримо никога не обавезује, а што се договоримо заједно ћемо и провести".
"Толико просто, једноставно и прихватљиво, а толико тешко и недостижно у овој нашој заједничкој земљи препуној апсурда. Зар је толико тешко да уважимо једни друге, да компромисом дођемо до заједничких одлука, да се коначно научимо да прегласавање било кога није пут већ странпутица? - нагласио је епископ Сергије.
Упитао је зар је немогуће доћи до заједничких одлука, до разумних рјешења која ће бити добра за све, па и за Комисију за очување националних споменика?
"Да је воље, првенствено оне људске, политичка рјешења била би могућа, али се истрајава да се убаци неко са стране који ће тобоже радити за нашу заједничку корист. У такве науме не би повјеровала ни мала дјеца, па не можемо ни ми који смо свједоци да је прегласавање, оно референдумско, одвело ову земљу на ратни пут на којем су страдале хиљаде невиних и Срба и Бошњака и Хрвата. Зар нас вријеме није ништа научило или ћемо, опет, поћи странпутицом прегласавања умјесто да консензус буде темељ који ће ову земљу учинити снажнијом и пријатнијом за све њене народе?", додао је епископ Сергије.
Истакао је да ће Српска православна црква ће сачувати своју имовину и статус, али никада на уштрб других, нити ће то чинити тако што ће отимати или оспоравати туђе.
"Наш пут је пут разговора и договора, а то исто желимо и тражимо за Комисију за очување националних споменика, гдје домаћи стручњаци заједнички консензусом рјешавају заједничка питања. На крају, рећи ћу оно што сам рекао неколико пута: Ако БиХ а икада нестане, нестаће баш због оних који се данас представљају као њени заштитиници. Апсурдно, али истинито!", закључио је епископ Сергије.
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