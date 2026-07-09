Постигнут договор: Резолуција о положају Хрвата у БиХ иде у Сабор

Аутор:АТВ редакција
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Резолуција о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ наћи ће се пред посланицима у Сабору. Објавио је ово Домовински покрет и саопштио да је постигнут договор са ХДЗ-ом око резолуције која је изазвала велику хистерију због помињања трећег ентитета.
Претпоставља се да је дио о томе изостављен у консултацијама које су трајале већ дуже вријеме између представника Домовинског покрета и лидера ХДЗ-а Андреја Пленковића.
Садржај резолуције и даље није познат. Прије неког времена објављени су дијелови у којима се позива на формирање хрватске изборне јединице.
"Вишеседмични процес усаглашавања Домовинског покрета и Хрватске демократске заједнице о Резолуцији Хрватског сабора о оснаживању политичкога положаја Хрвата у Босни и Херцеговини протекао је у конструктивној атмосфери иако је из појединих написа који су се појавили у интернетском простору јасно да су га појединци или одређене интересне скупине жељели контаминирати или у потпуности зауставити. Нису у томе успјели и овим путем можемо објавити да ће у службену процедуру Хрватског сабора бити упућен заједнички приједлог резолуције Домовинског покрета и Хрватске демократске заједнице", саопштили су на страници.
Поручују да су сви учесници преговора у сваком тренутку заступали став да Хрватска мора снажно стати иза јачања политичког положаја Хрвата у БиХ.
"Резултат је тога Резолуција коју ћемо заједно предложити Хрватском сабору на усвајање, а која представља још један важан искорак у борби за једнакоправност Хрвата у Босни и Херцеговини", саопштили су.
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