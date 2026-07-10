Kako naš region od toplotne kupole čuva nevidljivi štit

Jul se nastavlja sa ekstremnim vrućinama koje su već pogodile jugozapadnu Evropu, a ove nedjelje će se toplotni talas postepeno širiti na sjever i istok kontinenta.

Jak anticiklon, ili takozvana toplotna kupola, ojačao je iznad zapadne i jugozapadne Evrope, blokirajući prodor hladnijeg atlantskog vazduha.

Kao rezultat toga, Španija, Portugal i Francuska su danima pod jakim toplotnim stresom. Temperature su u mnogim oblastima 10 do 15 stepeni više od normalnih za ovo doba godine, a dijelovi Iberijskog poluostrva i južne Francuske bilježe temperature od 40 do 45 stepen

Slično istorijskom toplotnom talasu krajem juna, noći ne donose pravo osvježenje, pa se takozvane tropske noći ponovo bilježe u velikim urbanim centrima, poput Madrida.

Prema trenutnim modelima prognoziranja, toplotna kupola bi mogla da ostane stabilna još najmanje nedjelju dana, što znači da će ekstremni toplotni talas trajati najmanje do sredine jula. Tlo u mnogim regionima je već izuzetno suvo nakon rekordno toplog perioda krajem maja i istorijskog toplotnog talasa krajem juna, kada su oboreni brojni mjesečni i apsolutni temperaturni rekordi.

Toplotni talas će se postepeno širiti iz Francuske, Španije i Portugala na ostatak zapadne, a zatim i centralne Evrope u narednim danima. Toplotna kupola djeluje kao poklopac na loncu: zadržava topli vazduh blizu tla, a vazduh koji se spušta dodatno ga zagrijava. Takvi uslovi mogu biti posebno opasni za starije osobe, djecu, hronično bolesne ljude, radnike na otvorenom i ljude koji žive u loše izolovanim ili pregrijanim prostorima.

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Centralna Evropa, Mediteran i Balkan će takođe postajati sve topliji prema sredini jula, dok se očekuju temperature od srednjih do gornjih tridesetih stepeni. Najtoplija vazdušna masa iznad južne Italije i Balkana mogla bi da podigne lokalne dnevne maksimume na 38 do 41 stepen sljedeće nedjelje. Dugotrajni toplotni talas će dodatno pogoršati sušu i povećati rizik od novih požara. Meteorolozi upozoravaju da će, ako se trenutni trendovi nastave, toplotni stres u većem dijelu Evrope ostati izražen do sredine jula, piše Mondo.