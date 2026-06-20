Nakon prebijanja bačen u Trebišnjicu: Potvrđena optužnica protiv sedmorice napadača

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv sedmorice Trebinjaca B. M. (23), S. M. (21), S. Ž. (24), V. Š. (24), A. K. (23), S. S. (24) i N. Đ. (29), kojima je stavljeno na teret da su učestvovali u premlaćivanju sugrađanina D. K. u kafiću na obali Trebišnjice.

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv sedmorice Trebinjaca koji se terete da su 22. juna 2024. godine u jednom kafiću brutalno pretukli sugrađanina D. K. nakon kraće rasprave.

Prema optužnici, oštećeni je tokom napada udaran pesnicama, čašama i flašama, a usljed napada je pao preko zida ugostiteljskog objekta u rijeku Trebišnjicu, prenosi Glas Srpske.

Nakon što je izašao iz rijeke, jedan od optuženih mu je zadao još jedan udarac i poručio da ne poziva policiju. D. K. je zadobio više povreda, a ukoliko im se dokaže krivica, optuženima prijeti kazna zatvora do tri godine.

Tužilaštvo navodi detalje napada

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 22. juna 2024. godine oko pet minuta poslije ponoći u ugostiteljskom objektu, nakon kraće rasprave koja je, kako se navodi, bila povezana sa ranijim nesporazumom sa mlađim bratom oštećenog.

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Tužilaštvo tereti B. M. da je prvi prišao D. K. i fizički ga napao.

"Prvo mu je zadao udarce zatvorenim pesnicama, a potom staklenom flašom u predjelu glave i čela" - navodi se u optužnici.

Nakon toga su se, prema optužnici, u sukob uključili i ostali optuženi, koji su oštećenog udarali pesnicama, čašama i flašama.

"Optuženi Đ. N., S. S., K. A., V. Š., M. S. i Ž. S. zadali su mu udarce pesnicama, čašama i flašama, usljed čega D. K. pada preko zida ugostiteljskog objekta u rijeku Trebišnjicu" - navedeno je u optužnici.

Nakon pada u rijeku uslijedio novi udarac

Ni nakon toga sukob nije bio završen. Tužilaštvo navodi da je, nakon što je D. K. izašao iz rijeke, S. Ž. je prišao oštećenom i udario ga.

"Po izlasku iz rijeke oštećenom D. K. prišao je osumnjičeni S. Ž. i zadao mu udarac zatvorenom pesnicom u predjelu glave, govoreći mu da ne poziva policiju" - stoji u optužnici.

U napadu je D. K. zadobio više povreda, uključujući rascjep u predjelu čela, uganuće vratne kičme, te razderno-nagnječene rane iznad desnog i ispod lijevog koljena.

Optužnicu je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo 2. juna prošle godine, a Osnovni sud u Trebinju potvrdio ju je 6. juna ove godine. Ako se dokaže krivica, optuženima prijeti kazna zatvora do tri godine.

Napad u dvorištu

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv P. B. (48) iz ovog grada, kome je stavljeno na teret da je napao sugrađanina S .K. udarajući ga pesnicom i nogom, te mu nanio više povreda.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 1. decembra 2025. godine u dvorištu porodične kuće oštećenog, nakon kraće verbalne rasprave.

"P. B. je fizički napao oštećenog udarivši ga zatvorenom pesnicom u predjelu potiljka, desne strane lica i u predjelu leđa, a zatim ga udario nogom u predjelu zadnjice" - piše u optužnici.

Nakon toga je, kako se navodi, uzeo metalnu cijev i uputio se u pravcu oštećenog S. K. koji je uspio da utrči u kuću.

Prema optužnici, S. K. je zadobio dva krvna podliva u potiljačnom dijelu glave, ogrebotinu i krvni podliv na uhu. Povrede su mu konstatovane u trebinjskoj Hitnoj pomoći i Bolnici Trebinje.