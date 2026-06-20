Nakon prebijanja bačen u Trebišnjicu: Potvrđena optužnica protiv sedmorice napadača

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv sedmorice Trebinjaca B. M. (23), S. M. (21), S. Ž. (24), V. Š. (24), A. K. (23), S. S. (24) i N. Đ. (29), kojima je stavljeno na teret da su učestvovali u premlaćivanju sugrađanina D. K. u kafiću na obali Trebišnjice.
Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv sedmorice Trebinjaca koji se terete da su 22. juna 2024. godine u jednom kafiću brutalno pretukli sugrađanina D. K. nakon kraće rasprave.
Prema optužnici, oštećeni je tokom napada udaran pesnicama, čašama i flašama, a usljed napada je pao preko zida ugostiteljskog objekta u rijeku Trebišnjicu, prenosi Glas Srpske.
Nakon što je izašao iz rijeke, jedan od optuženih mu je zadao još jedan udarac i poručio da ne poziva policiju. D. K. je zadobio više povreda, a ukoliko im se dokaže krivica, optuženima prijeti kazna zatvora do tri godine.
Prema navodima optužnice, incident se dogodio 22. juna 2024. godine oko pet minuta poslije ponoći u ugostiteljskom objektu, nakon kraće rasprave koja je, kako se navodi, bila povezana sa ranijim nesporazumom sa mlađim bratom oštećenog.
Republika Srpska
Sporazum SAD i Irana donosi niže cijene: Evo šta to znači za građane Srpske
Tužilaštvo tereti B. M. da je prvi prišao D. K. i fizički ga napao.
"Prvo mu je zadao udarce zatvorenim pesnicama, a potom staklenom flašom u predjelu glave i čela" - navodi se u optužnici.
Nakon toga su se, prema optužnici, u sukob uključili i ostali optuženi, koji su oštećenog udarali pesnicama, čašama i flašama.
"Optuženi Đ. N., S. S., K. A., V. Š., M. S. i Ž. S. zadali su mu udarce pesnicama, čašama i flašama, usljed čega D. K. pada preko zida ugostiteljskog objekta u rijeku Trebišnjicu" - navedeno je u optužnici.
Ni nakon toga sukob nije bio završen. Tužilaštvo navodi da je, nakon što je D. K. izašao iz rijeke, S. Ž. je prišao oštećenom i udario ga.
"Po izlasku iz rijeke oštećenom D. K. prišao je osumnjičeni S. Ž. i zadao mu udarac zatvorenom pesnicom u predjelu glave, govoreći mu da ne poziva policiju" - stoji u optužnici.
U napadu je D. K. zadobio više povreda, uključujući rascjep u predjelu čela, uganuće vratne kičme, te razderno-nagnječene rane iznad desnog i ispod lijevog koljena.
Optužnicu je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo 2. juna prošle godine, a Osnovni sud u Trebinju potvrdio ju je 6. juna ove godine. Ako se dokaže krivica, optuženima prijeti kazna zatvora do tri godine.
Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv P. B. (48) iz ovog grada, kome je stavljeno na teret da je napao sugrađanina S .K. udarajući ga pesnicom i nogom, te mu nanio više povreda.
Prema navodima optužnice, incident se dogodio 1. decembra 2025. godine u dvorištu porodične kuće oštećenog, nakon kraće verbalne rasprave.
"P. B. je fizički napao oštećenog udarivši ga zatvorenom pesnicom u predjelu potiljka, desne strane lica i u predjelu leđa, a zatim ga udario nogom u predjelu zadnjice" - piše u optužnici.
Nakon toga je, kako se navodi, uzeo metalnu cijev i uputio se u pravcu oštećenog S. K. koji je uspio da utrči u kuću.
Prema optužnici, S. K. je zadobio dva krvna podliva u potiljačnom dijelu glave, ogrebotinu i krvni podliv na uhu. Povrede su mu konstatovane u trebinjskoj Hitnoj pomoći i Bolnici Trebinje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
1 h0
Svijet
1 h1
Emisije
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
16 h0
Hronika
16 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
12
15
12
08
12
06
11
51
11
28
Trenutno na programu