Logo

Blagojević: Tramp, Dodik i Vučić se bore za svoj narod

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 10:29

Komentari:

1
Род Благојевић
Foto: ATV

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da se lideri Srbije, Republike Srpske i SAD bore za svoj narod i da su stalno izloženi preispitivanju svojih odluka, ali da u politici nikada ne postoji idealna ili savršena situacija.

Blagojević je ukazao da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bori za ljude u Srbiji, predsjednik Milorad Dodik za ljude u Republici Srpskoj, a američki predsjednik Donald Tramp za američki narod.

Blagojević je za "Njuzmaks Balkans" ocijenio da je Trampova administracija promijenila odnos prema zapadnom Balkanu, posebno prema Srbiji, koju vidi kao partnera sa kojim Amerika treba da razvija bližu saradnju.

Dodao je da bi to moglo da predstavlja početak istorijski novog odnosa između Srbije i SAD, ističući da i Vučić i Tramp imaju interes da do takvog približavanja dođe, kao i da će po povratku u Vašington pokušati da Vučićev poziv Trampu da posjeti Beograd "pomjeri prema vrhu".

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan o Jadovnu: Cilj NDH je bio potpuno iskorjenjivanje Srba

"Tramp zna da je pozivan više puta... Srbija bi mogla da bude saveznik kakav je ranije bio bivši mađarski premijer Viktor Orban. Postoje značajne ekonomske prilike za saradnju sa SAD, uključujući i potencijal za rast američkih kompanija u region", rekao je Blagojević.

Ocijenio je da je važno da Sjedinjene Države prepoznaju strateški značaj zapadnog Balkana i da pažljivo biraju partnere u regionu.

On je istakao da za pet do 10 godina očekuje snažan savez Beograda i Vašingtona, ali i da bi to moglo da se promijeni u zavisnosti od političkih okolnosti u SAD, ukoliko bi se Demokratska stranka vratila na vlast, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rod Blagojević

Donald Tramp

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Komentari (1)

Pročitajte više

Нови идент

Emisije

Agrar: Od rekordnih prinosa borovnice u Srpcu do Dana lavande u Semberiji

2 h

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan o Jadovnu: Cilj NDH je bio potpuno iskorjenjivanje Srba

2 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Republika Srpska

Sporazum SAD i Irana donosi niže cijene: Evo šta to znači za građane Srpske

2 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović uoči posjete Jerusalimu: Podrška utemeljena na zajedničkoj istoriji stradanja

2 h

4

Više iz rubrike

Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Svijet

Najavljeni izraelsko-libanski pregovori u Vašingtonu

3 h

0
Судар возова код Бедфорда однио живот, десетине повријеђених

Svijet

Sudar vozova kod Bedforda odnio život, desetine povrijeđenih

3 h

0
beba

Svijet

Horor u Njemačkoj: Tijelo bebe pronađeno u potoku

4 h

0
Србину претукли сина у Бечу, он са браћом преузео правду у своје руке

Svijet

Srbinu pretukli sina u Beču, on sa braćom preuzeo pravdu u svoje ruke

4 h

0

  • Najnovije

12

15

Energo klub: Najaktuelnije energo teme

12

08

Nuždić: Koridor - pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine

12

06

Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

11

51

Ostojić sa nekadašnjim pitomcima VRS: Počast palim borcima u Banjaluci

11

28

Vagoni se srušili s nadvožnjaka, ima povrijeđenih: Pogledajte jezive prizore

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima