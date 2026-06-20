Blagojević: Tramp, Dodik i Vučić se bore za svoj narod

Bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević izjavio je da se lideri Srbije, Republike Srpske i SAD bore za svoj narod i da su stalno izloženi preispitivanju svojih odluka, ali da u politici nikada ne postoji idealna ili savršena situacija.

Blagojević je ukazao da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bori za ljude u Srbiji, predsjednik Milorad Dodik za ljude u Republici Srpskoj, a američki predsjednik Donald Tramp za američki narod.

Blagojević je za "Njuzmaks Balkans" ocijenio da je Trampova administracija promijenila odnos prema zapadnom Balkanu, posebno prema Srbiji, koju vidi kao partnera sa kojim Amerika treba da razvija bližu saradnju.

Dodao je da bi to moglo da predstavlja početak istorijski novog odnosa između Srbije i SAD, ističući da i Vučić i Tramp imaju interes da do takvog približavanja dođe, kao i da će po povratku u Vašington pokušati da Vučićev poziv Trampu da posjeti Beograd "pomjeri prema vrhu".

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"Tramp zna da je pozivan više puta... Srbija bi mogla da bude saveznik kakav je ranije bio bivši mađarski premijer Viktor Orban. Postoje značajne ekonomske prilike za saradnju sa SAD, uključujući i potencijal za rast američkih kompanija u region", rekao je Blagojević.

Ocijenio je da je važno da Sjedinjene Države prepoznaju strateški značaj zapadnog Balkana i da pažljivo biraju partnere u regionu.

On je istakao da za pet do 10 godina očekuje snažan savez Beograda i Vašingtona, ali i da bi to moglo da se promijeni u zavisnosti od političkih okolnosti u SAD, ukoliko bi se Demokratska stranka vratila na vlast, piše Srna.