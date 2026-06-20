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Sudar vozova kod Bedforda odnio život, desetine povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 08:20

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Судар возова код Бедфорда однио живот, десетине повријеђених
Foto: Cristian Manieri/Pexels

Jedno lice je poginulo, a više od 80 je povrijeđeno u sudaru dva voza u blizini Bedforda na jugu Engleske, saopštila je Britanska saobraćajna policija.

Iz policije su naveli da je smrtno stradao mašinovođa jednog od vozova.

"U bolnicu su prevezena 33 lica, od kojih je 11 u teškom stanju. Još 56 lica zbrinuto je zbog povreda", navedeno je u policijskom saopštenju.

U toku je istraga o uzroku nesreće, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vozovi

Sudar vozova

Engleska

Crna hronika

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