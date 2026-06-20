Sudar vozova kod Bedforda odnio život, desetine povrijeđenih

Jedno lice je poginulo, a više od 80 je povrijeđeno u sudaru dva voza u blizini Bedforda na jugu Engleske, saopštila je Britanska saobraćajna policija.

Iz policije su naveli da je smrtno stradao mašinovođa jednog od vozova.

"U bolnicu su prevezena 33 lica, od kojih je 11 u teškom stanju. Još 56 lica zbrinuto je zbog povreda", navedeno je u policijskom saopštenju.

U toku je istraga o uzroku nesreće, prenosi Srna.