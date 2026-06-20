Sudar vozova kod Bedforda odnio život, desetine povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedno lice je poginulo, a više od 80 je povrijeđeno u sudaru dva voza u blizini Bedforda na jugu Engleske, saopštila je Britanska saobraćajna policija.
Iz policije su naveli da je smrtno stradao mašinovođa jednog od vozova.
"U bolnicu su prevezena 33 lica, od kojih je 11 u teškom stanju. Još 56 lica zbrinuto je zbog povreda", navedeno je u policijskom saopštenju.
U toku je istraga o uzroku nesreće, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
13 h0
Svijet
13 h2
Najnovije
12
15
12
08
12
06
11
51
11
28
Trenutno na programu