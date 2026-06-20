Najavljeni izraelsko-libanski pregovori u Vašingtonu

Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa da će izraelski premijer Benjamin Netanijahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom.

Nova runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je Stejt department.

Najmanje pet ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu, javili su tamošnji državni mediji, samo nekoliko sati nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbolah, koju podržava Iran.

Državna novinska agencija NNA saopštila je da su izraelski ratni avioni i dronovi izveli niz udara u oblasti Nabatije tokom noći i u subotu ujutru, uništavajući stambene zgrade i kuće, dok je izraelska artiljerija granatirala Nabatiju i njena predgrađa prije zore.

Izrael i Hezbolah su se u petak složili oko prekida vatre nakon eskalacije neprijateljstava u Libanu, prema riječima američkog zvaničnika.

Visoki izraelski zvaničnik i dva izvora iz Hezbolaha potvrdili su sporazum za Rojters.

Prema riječima tog američkog zvaničnika, primirje je počelo u petak u 15 časova po srednjoevropskom vremenu.

Aksios: Stiv Vitkof otputivao u Švajcarsku, Džared Kušner je već tamo

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Aksios, pozivajući se na američkog zvaničnika.

Svijet Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Prema navodima istog izvora, izaslanik i zet američkog predsjednika, Džared Kušner, već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odloženi zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Još nije poznato da li je određen novi termin za razgovore.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči planira danas da otputuje u Švajcarsku, rekao je izvor upoznat sa situacijom, uz napomenu da bi planovi mogli da se promjene.

Prema izvoru iz jedne od zemalja posrednica, Arakči je juče nekoliko kolega obavijestio da je prekid vatre u Libanu ključno pitanje za Iran i da će imati odlučujući uticaj na pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Drugi izvor iz jedne od zemalja posrednica naveo je da je iranska strana poručila da želi da vidi uspostavljanje prekida vatre prije putovanja u Švajcarsku. Katarski premijer Mohamed bin Abdul Rahman el Tani, jedan od ključnih posrednika između SAD i Irana, doputovao je juče u Švajcarsku.

Tramp pohvalio Netanijahua, navodeći da SAD imaju odličan odnos sa Izraelom

Američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je izraelskog premijera Benjamina Netanijahua navodeći da su se Sjedinjene Američke Države "veoma dobro borile sa Izraelom" protiv Irana, kao i da su "imale odličan odnos sa Izraelom".

"Trebalo bi da mu odaju priznanje. Zaista smo se žestoko borili sa Izraelom", rekao je Tramp u zajedničkoj bazi Endruz u Merilendu, govoreći o Netanijahuu prilikom predstavljanja novog predsjedničkog aviona koji je Katar prošle godine poklonio SAD, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je kazao da je spreman da nastavi bombardovanje Irana ako pregovori ne budu napredovali, ali je dodao da bi radije izbjegao obnavljanje rata, jer bi to dovelo do toga da Teheran ponovo zatvori Ormuski moreuz.

"Ne mislim da će do toga doći. Mislim da će biti veoma dobro. Zapamtite, ako to uradimo (bombardujemo Iran), onda odjednom nafta neće prebrzo teći iz moreuza. Jer ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijardu dolara ne vole rakete koje lete iznad njih, ne vole mine svuda po vodi", rekao je Tramp.

Najmanje 47 ljudi je poginulo, a 97 ih je povređeno tokom jučerašnjeg dana u izraelskim napadima širom Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Izraelske odbrambene snage su, takođe, objavile da su četvorica njihovih vojnika poginula u toj zemlji.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu, istovremeno, istakao je da će Izrael ostati na jugu Libana "koliko god bude potrebno", upozorivši da neće tolerisati napade na svoje vojnike niti na svoju teritoriju, kao i da će naterati Hezbolah "da za to plati veoma visoku cijenu".

Američki predsjednik Donald Tramp, u međuvremenu, izjavio je da je zamolio Izrael da postigne dogovor o prekidu vatre sa Hezbolahom, ali nije precizirao da li je o tome razgovarao sa Netanjahuom.

Obavještajne agencije SAD, takođe, upozorile su administraciju predsjednika SAD da će Netanijahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Sa druge strane, Iran je naveo da Sjedinjene Američke Države snose direktnu odgovornost za situaciju širom Libana.

Stejt department, međutim, najavio je da će se nova runda pregovora između Izraela i Libana održati od 23. do 25. juna u Vašingtonu.

Za to vrijeme, kompanije za pomorsko praćenje izvjestile su da je ukupno 25 komercijalnih brodova prošlo u jednom danu kroz Ormuski moreuz, što je najveći dnevni broj prolazaka od sredine aprila, nakon potpisivanja sporazuma između SAD i Irana, prenosi RTS.