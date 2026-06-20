Putujete na more? Zbog ovih "sitnica" možete ostati bez hiljada evra

Od Grčke do Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pojedini saobraćajni prekršaji koji u Srbiji ne postoje mogu vas koštati stotine, pa čak i hiljade evra.

Jedna zapaljena cigareta u automobilu mogla bi vas koštati čak 1.500 evra i vozačke dozvole. Upravo takva kazna prijeti vozačima u Grčkoj ukoliko puše u vozilu dok prevoze dijete mlađe od 12 godina.

I dok se većina građana Srbije pred odlazak na odmor fokusira na cijene goriva, putarine i gužve na granicama, malo ko razmišlja o tome da bi ih na putu mogao sačekati i skup saobraćajni prekršaj za koji nisu ni znali da postoji.

Putovanje sopstvenim automobilom kroz region nosi i obavezu upoznavanja sa lokalnim propisima, jer ono što je u Srbiji dozvoljeno ili se ne smatra prekršajem, u pojedinim susjednim državama može donijeti ozbiljne novčane kazne. U nekim slučajevima vozači mogu ostati i bez vozačke dozvole, a za određene prekršaje predviđene su čak i četvorocifrene kazne. Tako je Grčka među zemljama sa najstrožim pravilima kada je riječ o zaštiti djece u saobraćaju.

Pored kazne za pušenje u vozilu u prisustvu djeteta, tamo se kažnjava i vožnja u papučama ili neadekvatnoj obući, za šta vozači mogu platiti 50 evra.

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Ni ostale zemlje regiona nisu blage prema pojedinim navikama vozača. U Hrvatskoj je zabranjeno takozvano ablendovanje drugim učesnicima u saobraćaju radi upozoravanja na policijske kontrole ili radare, a kazna za takav prekršaj iznosi čak 260 evra. Hrvatski propisi predviđaju i novčanu kaznu za ostavljanje otvorenog prozora na vozilu koje je parkirano i bez nadzora.

U Bosni i Hercegovini vozači mogu biti sankcionisani zbog nepotrebne buke prilikom pokretanja vozila, odnosno zbog škripanja guma, dok je u Sjevernoj Makedoniji vožnja bez upaljenih dnevnih svjetala kažnjiva novčanom globom. U Crnoj Gori, s druge strane, kaznu mogu platiti i vozači koji u automobilu nemaju Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.

Zbog toga stručnjaci savjetuju vozačima da se prije polaska na put upoznaju sa saobraćajnim propisima zemlje kroz koju prolaze ili u kojoj planiraju odmor. Nepoznavanje pravila ne oslobađa od odgovornosti, a jedan naizgled bezazlen postupak može pretvoriti letovanje ili praznično putovanje u neočekivani trošak od nekoliko stotina, pa čak i više hiljada evra, prenosi Kamatica.