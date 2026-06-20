Putujete na more? Zbog ovih "sitnica" možete ostati bez hiljada evra

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Od Grčke do Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pojedini saobraćajni prekršaji koji u Srbiji ne postoje mogu vas koštati stotine, pa čak i hiljade evra.
Jedna zapaljena cigareta u automobilu mogla bi vas koštati čak 1.500 evra i vozačke dozvole. Upravo takva kazna prijeti vozačima u Grčkoj ukoliko puše u vozilu dok prevoze dijete mlađe od 12 godina.
I dok se većina građana Srbije pred odlazak na odmor fokusira na cijene goriva, putarine i gužve na granicama, malo ko razmišlja o tome da bi ih na putu mogao sačekati i skup saobraćajni prekršaj za koji nisu ni znali da postoji.
Putovanje sopstvenim automobilom kroz region nosi i obavezu upoznavanja sa lokalnim propisima, jer ono što je u Srbiji dozvoljeno ili se ne smatra prekršajem, u pojedinim susjednim državama može donijeti ozbiljne novčane kazne. U nekim slučajevima vozači mogu ostati i bez vozačke dozvole, a za određene prekršaje predviđene su čak i četvorocifrene kazne. Tako je Grčka među zemljama sa najstrožim pravilima kada je riječ o zaštiti djece u saobraćaju.
Pored kazne za pušenje u vozilu u prisustvu djeteta, tamo se kažnjava i vožnja u papučama ili neadekvatnoj obući, za šta vozači mogu platiti 50 evra.
Zdravlje
Prvi slučaj zika virusa u Skoplju: Putnik donio infekciju sa Maldiva, evo kakvi su simptomi
Ni ostale zemlje regiona nisu blage prema pojedinim navikama vozača. U Hrvatskoj je zabranjeno takozvano ablendovanje drugim učesnicima u saobraćaju radi upozoravanja na policijske kontrole ili radare, a kazna za takav prekršaj iznosi čak 260 evra. Hrvatski propisi predviđaju i novčanu kaznu za ostavljanje otvorenog prozora na vozilu koje je parkirano i bez nadzora.
U Bosni i Hercegovini vozači mogu biti sankcionisani zbog nepotrebne buke prilikom pokretanja vozila, odnosno zbog škripanja guma, dok je u Sjevernoj Makedoniji vožnja bez upaljenih dnevnih svjetala kažnjiva novčanom globom. U Crnoj Gori, s druge strane, kaznu mogu platiti i vozači koji u automobilu nemaju Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.
Zbog toga stručnjaci savjetuju vozačima da se prije polaska na put upoznaju sa saobraćajnim propisima zemlje kroz koju prolaze ili u kojoj planiraju odmor. Nepoznavanje pravila ne oslobađa od odgovornosti, a jedan naizgled bezazlen postupak može pretvoriti letovanje ili praznično putovanje u neočekivani trošak od nekoliko stotina, pa čak i više hiljada evra, prenosi Kamatica.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
20 h0
Ekonomija
23 h0
Ekonomija
23 h0
Ekonomija
23 h0
Najnovije
12
15
12
08
12
06
11
51
11
28
Trenutno na programu