"Slijedi ubrzano rješavanje problema za nastavak izgradnje Drinskog nasipa"

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je nakon razgovora sa rukovodstvom Bijeljine da je obećano ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa u Semberiji.

"Vlada Republike Srpske je u protekle četiri godine uložila u Bijeljinu 220,5 miliona KM kada je riječ o resornim nadležnostima ministarstva, a ulaganja će biti nastavljena u ovoj godini", rekla je Kuzmićeva novinarima nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i predsjednikom Skupštine grada Željanom Arsenović.

Ona je navela da je na sastanku bilo riječi o projektu Svjetske banke gdje je za Bijeljinu predviđeno minimalno 300 hektara navodnjavanja i to će Vlada realizovati u narednih godinu dana.

Kuzmićeva je navela da su razgovarali o problemu afričke kuge svinja, te da je dogovoreno da se zajednički djeluje.

Ona je dodala da se ova bolest u Bijeljini pojavila među životinjama koje nisu bile označene, te apelovala da poljoprivrednici poštuju mjere bezbjednosti na farmama.

"Situacija je trenutno povoljna. Apelujem na domaćine da budu oprezni jer u zemljama u okruženju imamo pojavu širenja afričke kuge svinja, svi zajednički treba da se pridržavaju mjera i preporuka", rekla je Kuzmićeva.

Ona je dodala da su planirali i sastanak sa ovčarima u narednom periodu, da u toj oblasti postoji problem prekomjernog uvoza i razlika u cijeni.

"Domaći poljoprivredni proizvod ne može da nađe tržište po zasluženoj cijeni, ali to je nivo BiH, ali Srpska pokazuje snagu uz sve dozvoljene mehanizme i radi na tome da zaštiti domaću proizvodnju", navela je ona.

Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović zahvalila je Kuzmićevoj na dvodnevnoj posjeti Bijeljini koja je žitnica Republike Srpske i ocijenila da je sastanak sa rukovodstvom grada bio sadržajan i konstruktivan.

"Najavljena su dodatna ulaganja Vlade u navodnjavanje 300 hektara u Semberiji, a očekujemo i da će Gradska uprava vrlo brzo uputiti u skupštinsku proceduru odluke potrebne za nastavak izgradnje drinskog nasipa", rekla je Arsenovićeva novinarima.

Gradonačelnik Ljubiša Petrović je istakao da je pšenicom zasijano više od 19.000 hektara u Semberiji, što je povećanje u odnosu na prethodne godine i založio se za mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i na nivou BiH.

On je izrazio spremnost da Gradska uprava sufinansira najavljene projekte navodnjavanja.

Sastanku ministra sa gradonačelnikom Bijeljine prisustvovali su i pomoćnici ministra Negoslav Lukić i Saša Lalić.

Kuzmićeva će danas u Bijeljini posjetiti i gazdinstvo poljoprivrednika Žike Bakajlića.