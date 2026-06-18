Nafta jeftinija, ali gorivo u BiH skuplje: Koliko je litar koštao 2022.

Cijena barela "brent" nafte na međunarodnom tržištu pala je na manje od 77 dolara prvi put od 2. marta, pokazuju podaci o trgovanju.

Cijena barela za isporuke u avgustu trenutno iznosi 76,99 dolara, nakon pojeftinjenja za 3,22 odsto.

Barel "brent" nafte za isporuke u julu pojeftinio je za 4,05 odsto i sada košta 73,68 dolara. To znači da je nafta jeftinija nego uoči početka sukoba u Ukrajini.

Ekonomija Isplati se provozati: Dizel u ovom mjestu u BiH košta 2,29 KM

Cijena Brent sirove nafte, prema podacima ICE, tada je iznosila oko 99,75 dolara po barelu, dok je VTI sirova nafta koštala 94,87 po barelu, pokazuju podaci NIMEKS-a.

Naravno, cijena je bila različita u zavisnosti od izvora i zatvaranja trgovanja, pa je tako barel Brent nafte prema podacima "Blumberga" 17. februara iste godine koštao oko 91 dolar.

Gorivo u BiH skuplje nego 2022. godine

Ipak, ovakav pad cijene nafte na svjetskom tržištu nije doprinio značajnom pojeftinjenju goriva u BiH.

U zavisnosti od mjesta i pumpe dizel i dalje košta blizu tri marke, odnosno i do 2,98 KM.

Benzin je nešto jeftiniji i kreće se do 2,84 KM.

To je značajno viša cijena nego u februaru 2022. godine, iako je, kako smo već rekli, nafta na svjetskom tržištu bila mnogo skuplja.

Cijene nafte u posljednjih 10 dana

Tada je, prema podacima Federalnog ministarstva trgovine koje su iznijeli za medije na dan 18. februar 2022. godine litar benzina 95 kretao se od 2,36 do 2,66 KM.

Velike razlike su na isti dan bile i u cijenama dizela koji je koštao od 2,36 do 2,71 KM. Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u FBiH tada je za benzin 95 bila 2,51 KM po litru i za dizel 2,52 KM po litru.