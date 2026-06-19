Na londonskom tržištu barelom se poslijepodne trgovalo po 2,03 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 77,52 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 2,16 dolara i koštao je 74,63 dolara.

Memorandum potpisan u Parizu i Teheranu

Raspoloženje na tržištu obilježilo je u četvrtak američko-iransko potpisivanje memoranduma o razumijevanju, koji je utvrdio okvir za pregovore o završetku rata.

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je dokument na skupu G7 u Parizu, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan u Teheranu.

Prema tekstu memoranduma koji je objavila iranska strana, SAD će odmah po potpisivanju započeti uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, a Iran će pratiti američke poteze postepenim otvaranjem Hormuškog moreuza, preduzimajući mjere za siguran prolaz komercijalnih brodova.

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Oba postupka trebalo bi, prema odredbama memoranduma, da budu završena u roku od 30 dana, što znači da bi saobraćaj kroz Hormuz trebalo da bude normalizovan otprilike sredinom jula.

Tankeri već prolaze kroz moreuz

"Najmanje tri" iranska naftna tankera nesmetano su u ponedjeljak uveče prošla kroz vode koje je donedavno blokirala američka vojska, citirala je iranska Pres TV (Press TV) navode upućenih izvora u krugovima pomorskih prevoznika.

U četvrtak ujutro pomorski podaci pokazali su da je kroz moreuz prošlo nekoliko brodova, uključujući tri saudijska supertankera sa šest miliona barela nafte.

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Memorandum predviđa, prema dokumentu koji su objavili iranski mediji, i američke dozvole za izvoz iranske nafte, petrohemijskih proizvoda i derivata, te za prateće usluge, uključujući bankarske transakcije, osiguranje i prevoz. Isporuke iranskih energenata trenutno su pod američkim sankcijama.

Iran je do rata izvozio više od tri miliona barela dnevno, uglavnom u Kinu.

Zalihe nafte na najnižem nivou od 1990.

Najavljena normalizacija tranzita kroz Hormuz i povratak iranskih barela ublažili su strahovanja na tržištu da je tempo pražnjenja zaliha radi popunjavanja rupa u snabdijevanju dostigao zabrinjavajući nivo.

Komercijalne zalihe nafte u SAD pale su tako u prošloj sedmici za čak 8,3 miliona barela, pokazalo je juče redovno izvještaj Ministarstva energetike, uz napomenu da su na početku ljetne sezone vožnje bile šest odsto ispod petogodišnjeg prosjeka za to doba godine.

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Međunarodna agencija za energetiku (IEA) izračunala je da su se strateške rezerve članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) smanjile od početka rata za 163 miliona barela i sada su na najnižem nivou od decembra 1990. godine.

Ako iransko-američki dogovor o normalizaciji tranzita zaživi, izvoz i proizvodnja u regionu Persijskog zaliva trebalo bi postepeno da se oporave, između ostalog i zato što će iranska nafta ponovo krenuti u punom obimu na svjetska tržišta nakon ukidanja američke blokade, dodaju.

Svjetska potražnja za naftom trebalo bi pak da oslabi u ovoj godini, i to za 1,1 milion barela dnevno, budući da je smanjeno snabdijevanje iz regiona uz Persijski zaliv znatno podiglo cijene, upozorila je agencija.

Odvojeni proračuni Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu bio jeftiniji za 69 centi i koštao je 83,74 dolara.

(Indeks)