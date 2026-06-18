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Ova dva znaka u narednih 14 dana čeka finansijski preporod

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 22:54

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Foto: Pexels

Neki periodi u životu kao da provjeravaju koliko čovjek može da izdrži. Mjeseci briga, odricanja i čekanja sada bi mogli da ostanu iza leđa, jer astrolozi tvrde da Bik i Rak ulaze u fazu koja donosi veliki finansijski zaokret.

Već od večeras počinje poseban period od naredne dvije nedjelje u kojem se otvaraju vrata za novac, nove dogovore i rješavanje problema koji su dugo pritiskali ova dva horoskopska znaka. Ono što je bilo odloženo sada dolazi na naplatu.

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Bik

Bikovi su poznati po tome da ćute, rade i izdrže više nego što drugi primjećuju. Međutim, upravo zbog te upornosti sada bi mogli da dobiju ono što su dugo čekali. U naredne dvije nedjelje može stići vijest koja mijenja finansijsku situaciju – poruka, poziv ili ponuda koja dolazi u pravom trenutku. Moguće je da se vraća novac koji ste već prekrižili ili da se pojavljuje poslovna prilika koja donosi stabilniju zaradu.

Rak

Rakovi u ovaj period ulaze sa velikom potrebom za sigurnošću. Dugo su nosili tuđe probleme, pomagali drugima i često svoje potrebe stavljali na posljednje mjesto. Sada dolazi trenutak kada se situacija okreće u njihovu korist. Finansijsko poboljšanje može stići preko porodice, dogovora, zajedničkog ulaganja ili osobe koja prepoznaje vaš trud. Neće sve doći glasno i dramatično - najveći pomaci mogu se dogoditi kroz miran razgovor, jednu odluku ili priliku koju niste očekivali.

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Zašto baš sada?

Prema astrološkim tumačenjima, naredne dvije nedjelje donose snažnu energiju za znakove koji pripadaju zemlji i vodi. Bik i Rak simbolizuju stabilnost, istrajnost i emotivnu snagu, a upravo te osobine sada dolaze do izražaja.

(Žena Blic)

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