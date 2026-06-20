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Plate u ovom sektoru "eksplodirale", niko ih više ne može naći

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 12:54

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Жена џогером чисти под.
Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko

Rast plata čistačica posljedica je sve izraženijeg nedostatka radne snage, zbog čega su poslodavci prinuđeni da nude bolje uslove kako bi zadržali postojeće zaposlene i privukli nove radnike.

Dok se poslodavci širom regiona sve više suočavaju sa nedostatkom radne snage, rastu i zarade u zanimanjima koja su godinama bila među slabije plaćenima. Među njima su i čistačice, bez kojih je funkcionisanje kancelarija, škola, bolnica i drugih ustanova nezamislivo.

Prema najnovijim podacima iz Hrvatske, prosječna mjesečna neto plata u toj zemlji trenutno iznosi 1.621 evro, što je za devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Medijalna plata, koja pokazuje koliko zarađuje prosječan radnik, iznosi 1.500 evra.

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Sličan trend prisutan je i u Srbiji, gdje su plate radnika u uslužnim djelatnostima, uključujući i poslove čišćenja i održavanja higijene, posljednjih godina u porastu. Ipak, primanja čistačica i dalje su značajno niža od prosječne zarade u mnogim drugim sektorima.

Poslodavci sve češće navode da je pronalaženje radnika za ove poslove postalo ozbiljan izazov, pa se očekuje da će pritisak na rast zarada biti nastavljen i u narednom periodu. Ekonomisti ocjenjuju da će upravo zanimanja koja su godinama bila potcijenjena i slabije plaćena u narednim godinama bilježiti najbrži rast plata, jer tržište rada sve više diktiraju ponuda i potražnja, a radnika je sve manje.

Zbog toga se danas i poslovi poput održavanja higijene posmatraju drugačije nego ranije, a zarade zaposlenih u ovom sektoru postaju važan pokazatelj stanja na tržištu rada i promjena koje se dešavaju širom regiona, prenosi Kurir.

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Tagovi :

čistačica

visoke plate

Plata

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