Plate u ovom sektoru "eksplodirale", niko ih više ne može naći

Rast plata čistačica posljedica je sve izraženijeg nedostatka radne snage, zbog čega su poslodavci prinuđeni da nude bolje uslove kako bi zadržali postojeće zaposlene i privukli nove radnike.

Dok se poslodavci širom regiona sve više suočavaju sa nedostatkom radne snage, rastu i zarade u zanimanjima koja su godinama bila među slabije plaćenima. Među njima su i čistačice, bez kojih je funkcionisanje kancelarija, škola, bolnica i drugih ustanova nezamislivo.

Prema najnovijim podacima iz Hrvatske, prosječna mjesečna neto plata u toj zemlji trenutno iznosi 1.621 evro, što je za devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Medijalna plata, koja pokazuje koliko zarađuje prosječan radnik, iznosi 1.500 evra.

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Sličan trend prisutan je i u Srbiji, gdje su plate radnika u uslužnim djelatnostima, uključujući i poslove čišćenja i održavanja higijene, posljednjih godina u porastu. Ipak, primanja čistačica i dalje su značajno niža od prosječne zarade u mnogim drugim sektorima.

Poslodavci sve češće navode da je pronalaženje radnika za ove poslove postalo ozbiljan izazov, pa se očekuje da će pritisak na rast zarada biti nastavljen i u narednom periodu. Ekonomisti ocjenjuju da će upravo zanimanja koja su godinama bila potcijenjena i slabije plaćena u narednim godinama bilježiti najbrži rast plata, jer tržište rada sve više diktiraju ponuda i potražnja, a radnika je sve manje.

Zbog toga se danas i poslovi poput održavanja higijene posmatraju drugačije nego ranije, a zarade zaposlenih u ovom sektoru postaju važan pokazatelj stanja na tržištu rada i promjena koje se dešavaju širom regiona, prenosi Kurir.