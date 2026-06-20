Žarko Kovačević za ATV: Kako je S.A.R.S. postao saundtrek jedne generacije

Kao da je juče bilo vrijeme kada je "Buđav lebac" izlazio iz radija i ulazio u svaku ulicu, autobus i razgovor - sirovo, duhovito i iskreno, baš onako kako je S.A.R.S. naučio regiju da sluša muziku koja govori jezikom svakodnevice.

Dvije decenije kasnije, bend koji je počeo kao glas "malog čovjeka" postao je saundtrek jedne generacije, one iste koja je odrastala uz "Lutku", pjevala "Klinku" i u "Perspektivi" tražila odgovore koje, čini se, mnogi traže i danas.

Sada, S.A.R.S. s ponosom obilježava dvije decenije svog postojanja.

Osvrćući se na dug put koji je bend prešao, frontmen Žarko Kovačević u razgovoru za ATV ističe da je putanja od početne "pomame" oko prvog hita do danas bila puna izazova i nevjerovatnih iskustava.

"Prošlo je dosta vremena od početaka i same pomame oko "Buđavog leba", kao i naše odluke da se ozbiljnije posvetimo muzičkoj karijeri. Prošlo je 20 godina od osnivanja i 18 godina od prvih nastupa po regionu. Stigli smo čak do Australije i Amerike. Puno toga se izdešavalo u ove dvije decenije. Imali smo toliko lijepih koncerata i doživjeli rijeke emocija od strane publike. Zahvalan sam što imam priliku da usrećim mnoge ljude i dotaknem ih svojim pjesmama. To je na mene ostavilo najjači utisak", izjavio je Kovačević.

Komentarišući aktuelni singl „Profit“, Žarko ističe da bend ne bježi od eksperimentisanja sa zvukom, ali i da su sa godinama projektovali drugačije prioritete u stvaranju muzike.

"Možda je to najmoderniji zvuk koji smo do sada imali, i takvih eksperimenata će biti i ubuduće. Međutim, tokom godina smo se mijenjali. Shvatili smo da je možda bolje publici ponuditi neke malo ljepše, emotivnije teme, poput ljubavnih pjesama", zaključio je Kovačević.