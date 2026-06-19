Pogoršano zdravstveno stanje Vladan Savić: Hitno se oglasio Magla bend

Članovi Magla benda hitno su se oglasili na društvenim mrežama, nakon što su morali da otkažu nastup u Budvi, zbog lošeg zdravstvenog stanja frontmena Vladana Savića.

Kako su napisali na zvaničnoj Instagram stranici, usljed pogoršanja njegovog stanja, nastup je otkazan.

"Želimo da vas obavijestimo da smo, zbog iznenadnih zdravstvenih tegoba našeg člana Vlade, prinuđeni da otkažemo sutrašnji nastup u Budvi", napisali su oni i dodali:

"Žao nam je svih vas koji ste planirali da budete sa nama, kupili karte i radovali se ovom druženju, kao i organizatora i cijelog tima koji je vrijedno radio na pripremi događaja. Odluka nije bila laka, ali vjerujemo da je u ovom trenutku najispravnija."

Podsjetimo, nedavno je Vladan Savić istakao da u svom dnevnom boravku nema televizor, a umjesto njega gleda u cvijeće.

"U dnevnoj sobi nemam TV, na polici mi stoji cvijeće, koje redovno zalivam. Ne pratim ni društvene mreže. Volim da pričam sa cvijećem, da ga mazim, obrišem listove, da obrišem listove korom od banane. Grlim drveće kao Novak Đoković, grlio sam drvo prije sedam, osam godina u šumi, obožavam prirodu, bio sam bos, taj momenat me je podsjetio na prvi poljubac. Kada sam u prirodi, dobijem naboj emocija i dobro se isplačem. Stvarno je prijatno, probajte nekada", rekao je ranije frontmen Magla benda, prenosi Telegraf.rs.