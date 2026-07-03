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Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:32

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Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала
Фото: ATV

Генерал Ратко Младић, који се више од двије године налази под палијативном његом у хашкој притворској болници, мало је стабилизован, али је и даље лоше и у великом ризику да умре, рекао је његов син Дарко Младић.

"Мало се стабилизовао, нема даљег пропадања, али он је и даље јако слаб и у веома је великом ризику да умре. Значи, нема никакву перспективу. Лекари нису у стању да га лече. Питање је сада да ли може ишта да му се помогне, након свих најновијих догађаја. Стање је лоше", рекао је Дарко Младић.

Напоменуо је да је генерал Младић у терминалној фази болести, са веома ограниченим животним вијеком.

"Има боље и лошије дане. Када сам био са сином у посети, он је један дан могао да седи у колицима, други није", подсјетио је генералов син.

Он је рекао да је готов извјештај српског неуропсихијатра, који је почетком седмице посјетио генерала у Хагу, али да не може да га коментарише, док не буде објављен на сајту хашког Механизма.

Дарко Младић је напоменуо да ће извјештај бити послат секретаријату Механизма, јер и поред истека мандата, секретаријат ради по аутоматизму.

Генерал Ратко Младић је у хашком казамату имао више можданих удара, болест бубрега, а уграђен му је и стент на срцу, имао је висок притисак и шећер, али никада од Хага није добио потребну његу, нити је пуштен на лијечење.

Посљедње двије године је провео непокретан у кревету у хашкој притворској болници, а посљедњи мождани удар је имао 10. априла, када му се ионако тешко стање драматично погоршало.

(Срна)

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мождани удар

генерал Ратко Младић

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