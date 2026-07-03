Савјет за развој Републике Српске: Разматране мјере подршке младима

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру активности Савјета за развој Републике Српске, данас је у Бањој Луци, у сједишту Владе, одржан округли сто на тему „Подршка младима“.
Округлом столу су присуствовали представници републичких институција, омладинских удружења и осталих организација која се, између осталог, баве питањима младих у Републици Српској.
Током дискусије идентификовани су изазови са којима се млади сусрећу, као и мјере којима би се подржао омладински сектор.
Констатовано је да постоји законодавни и стратешки оквир за унапређење положаја младих у Републици Српској, али да је потребно веће ангажовање свих у пракси.
Дискутовано је о бројним актуелним питањима попут уписне политике, школске праксе, волонтерског рада, као и подстицању младих људи да живе и раде на селу. Закључено је да је неопходна што боља сарадња институција и омладинских удружења, како би се оснажили програми подршке младима, као будућим носиоцима развоја друштва.
Савјет за развој Републике Српске наставиће са организовањем тематских округлих столова и консултација, с циљем утврђивања конкретних и примјењивих рјешења од значаја за даљи развој Републике Српске.
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