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Савјет за развој Републике Српске: Разматране мјере подршке младима

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:47

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Савјет за развој Српске одржан састанак у Бањалуци
Фото: Ustupljena fotografija

У оквиру активности Савјета за развој Републике Српске, данас је у Бањој Луци, у сједишту Владе, одржан округли сто на тему „Подршка младима“.

Округлом столу су присуствовали представници републичких институција, омладинских удружења и осталих организација која се, између осталог, баве питањима младих у Републици Српској.

Током дискусије идентификовани су изазови са којима се млади сусрећу, као и мјере којима би се подржао омладински сектор.

Констатовано је да постоји законодавни и стратешки оквир за унапређење положаја младих у Републици Српској, али да је потребно веће ангажовање свих у пракси.

Дискутовано је о бројним актуелним питањима попут уписне политике, школске праксе, волонтерског рада, као и подстицању младих људи да живе и раде на селу. Закључено је да је неопходна што боља сарадња институција и омладинских удружења, како би се оснажили програми подршке младима, као будућим носиоцима развоја друштва.

Савјет за развој Републике Српске наставиће са организовањем тематских округлих столова и консултација, с циљем утврђивања конкретних и примјењивих рјешења од значаја за даљи развој Републике Српске.

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Тагови :

Савјет за развој Српске

Састанак

Влада Републике Српске

подршка младима

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