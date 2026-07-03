Додик: Избори се одржавају у неравноправним околностима, али однијећемо озбиљну побједу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је ова политичка партија пристала да учествује на предстојећим изборима у неравноправним околностима, али да ће у тој утакмици однијети озбиљну побједу против међународне заједнице.
"Ми не побјеђујемо своје опоненте овдје, ми побјеђујемо међународну намјеру да још једном оскрнави Републику Српску", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је упозорио да ће током предстојећег изборног процеса постојати покушаји изборног инжењеринга и намјештања резултата путем електронских система гласања.
Према његовим ријечима, крајњи циљ таквих активности јесте вјештачко стварање што већег броја слабих и нејаких политичких партија, чиме би се произвело стање расцјепканости какво тренутно постоји унутар домаће опозиције.
Додик је подсјетио да је чак и Уставни суд Њемачке укинуо електронски начин гласања због мањка јавности и сигурности, док се у БиХ тај модел намеће под притиском иностраних фактора.
"То су нама овдје опет подвалили странци да би се све усложило и нама смањила снага. Они савршено добро знају да су само државотворни народи они који имају јаке лидере и јаке политичке партије које имају подршку народа", рекао је Додик.
Он сматра да су сви досадашњи притисци ишли у правцу политичког уклањања предсједника Републике Српске, а да се сада кроз нови систем гласања покушава увести додатна смутња међу бираче.
Појаснио је да грађани на листићима више неће имати јасно исписане листе са именима, већ шифре и бројеве које треба запамтити, што представља тежак прелаз за народ који се тек навикава на дигитални начин живота.
"И они нама то уваљују, а то нема у пет држава у свијету. Када је то тако добро, зашто нема у Великој Британији, Француској, Аустрији, Њемачкој, Италији? Циљ увођења ових измјена је искључиво слабљење институционалне снаге Републике Српске", рекао је Додик, преноси Срна
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