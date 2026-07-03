Logo

Додик: Избори се одржавају у неравноправним околностима, али однијећемо озбиљну побједу

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 12:43

Коментари:

6
предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је ова политичка партија пристала да учествује на предстојећим изборима у неравноправним околностима, али да ће у тој утакмици однијети озбиљну побједу против међународне заједнице.

"Ми не побјеђујемо своје опоненте овд‌је, ми побјеђујемо међународну намјеру да још једном оскрнави Републику Српску", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је упозорио да ће током предстојећег изборног процеса постојати покушаји изборног инжењеринга и намјештања резултата путем електронских система гласања.

Према његовим ријечима, крајњи циљ таквих активности јесте вјештачко стварање што већег броја слабих и нејаких политичких партија, чиме би се произвело стање расцјепканости какво тренутно постоји унутар домаће опозиције.

Додик је подсјетио да је чак и Уставни суд Њемачке укинуо електронски начин гласања због мањка јавности и сигурности, док се у БиХ тај модел намеће под притиском иностраних фактора.

"То су нама овд‌је опет подвалили странци да би се све усложило и нама смањила снага. Они савршено добро знају да су само државотворни народи они који имају јаке лидере и јаке политичке партије које имају подршку народа", рекао је Додик.

Он сматра да су сви досадашњи притисци ишли у правцу политичког уклањања предсједника Републике Српске, а да се сада кроз нови систем гласања покушава увести додатна смутња међу бираче.

Појаснио је да грађани на листићима више неће имати јасно исписане листе са именима, већ шифре и бројеве које треба запамтити, што представља тежак прелаз за народ који се тек навикава на дигитални начин живота.

"И они нама то уваљују, а то нема у пет држава у свијету. Када је то тако добро, зашто нема у Великој Британији, Француској, Аустрији, Њемачкој, Италији? Циљ увођења ових измјена је искључиво слабљење институционалне снаге Републике Српске", рекао је Додик, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Избори 2026

Кандидатура

Коментари (6)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ амбасадором Риком Холцаплом.

Република Српска

Минић са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ

1 ч

0
За суфинансирање три дугометражна играна филма 1,4 милиона КМ

Република Српска

За суфинансирање три дугометражна играна филма 1,4 милиона КМ

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

ПУ Бањалука упутила апел грађанима да не насједају на лажне СМС поруке

3 ч

0
Анђа Ђукановић свједочанство - Меморијални центар Српске

Република Српска

„Најтеже је што нема ни гроб. Немам гдје да му прислужим свијећу“

3 ч

0

  • Најновије

13

37

"Одбацујемо покушаје политизације законитог поступања полиције приликом одузимања ратних застава БиХ"

13

32

Узгајивачи шокирани: Цијена прасића на историјском минимуму, шта се дешава?

13

29

Жена (72) се удавила на плажи у Шибенику

13

24

Нестао младић из Градишке, полиција моли за помоћ у проналаску!

13

20

"Српска има институционалну снагу и способност да одоли притисцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима