За суфинансирање три дугометражна играна филма 1,4 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Директор Аудио-визуелног центра Републике Српске Ања Илић потписала је данас у Бањалуци уговоре о суфинансирању три дугометражна играна филма, за шта је издвојено 1,4 милиона КМ.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је да Српска има велики потенцијал међу домаћим ауторима, те да је подршка важна како би кроз филмску продукцију били што видљивији на домаћој, али и међународној сцени.
"Посебно је значајно јер се ефекти ових политика више не огледају само у успостављеним институцијама и нормативном рјешењима, већ и у конкретним пројектима, као што су ова три филма", рекао је Голубовић новинарима у Бањалуци, након потписивања уговора.
Он је додао да суфинансирање три дугометражна играна филма показује да је постављен одржив систем подршке филмском стваралаштву, што је важан искорак за домаћу кинематографију.
Илићева је рекла да је ријеч о дугометражним филмовима "Хорда", аутора Марка Шипке, "Своје се месо не једе", аутора Јелене Медић и "Дивиди", аутора Стефана Томића.
"Филмови обрађују важне теме, те са нестрпљењем чекамо да се оне екранизују, а Центар остаје као подршка овим младима ауторима на овом значајном путовању", рекла је Илићева.
Томић је рекао да је "Дивиди" његов дебитантски филм, те да му је подршка Аудио-визуелног centrra веома значајна.
"Ово је вјетар у леђа за нас младе ауторе, који након завршеног студија тражимо мјесто под сунцем, те да будемо у могућности да конкуришемо и представимо своје идеје", рекао је Томић.
Он је навео да је ријеч о филм "Дивиди" драма, која говори о великој пожртвованости родитеља према дјеци и изазовима са којима се при томе сусрећу, преноси Срна
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