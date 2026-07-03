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Минић са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ

03.07.2026 12:37

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ амбасадором Риком Холцаплом.
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ амбасадором Риком Холцаплом.

Током састанка разговарано је о актуелној политичкој ситуацији у Републици Српској и БиХ, као и о досадашњој сарадњи Владе Републике Српске и ОЕБС-а.

Премијер Минић упознао је амбасадора Холцапла са тим да је Република Српска опредијељена за поштовање Дејтонског мировног споразума и дијалог са релевантним саговорницима унутар БиХ.

Додао је да је досадашња сарадња Владе Републике Српске и ОЕБС-а била веома коректна и да очекује да ће тако бити настављено. Истакао је да су у Републици Српској донесена многа законска рјешења која су омогућила значајан инвестициони циклус, који ће ове године бити више од 7,5 милијарди КМ.

Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ Рик Холцапл захвалио се премијеру Минићу и Влади на сарадњи, прије свега у областима права, унутрашњих послова и образовања, те додао да ће ова институција наставити да подржава напредак у оквиру својих капацитета, саопштено је из Владе Српске.

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Тагови :

Саво Минић

Рик Холцапл

Влада Републике Српске

Састанак

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