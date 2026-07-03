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"Српска има институционалну снагу и способност да одоли притисцима"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:20

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска показала да је способна да одоли притисцима, те да има институционалну снагу коју ће показати и у уторак, 7. јула, на посебној сједници Народне скупштине о вету српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

"Неки погрешно мисле да је то обична прича о утврђивању културног статуса, али је ријеч о надлежностима, уз које насљеђе Републике Српске настоје приписати БиХ", рекао је Додик.

Додик је указао да Српска данас функционише као држава, има територију и ефикасну власт, али и одразе на међународном политичком плану.

Одговарајући на питање колико Република Српска има националне снаге за самоопредјељење, Додик је рекао да је то право записано у повељи УН, али да 30 година није било дозвољено истицање тог права.

"Република Српска је показала да је способна да одоли притисцима и ми данас функционишемо као држава, имамо територију и ефикасну власт, али и одразе на међународном политичком плану", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након промоције књиге "Пут самоопредјељења", аутора Милана Љепојевића.

Додик је указао на значај ове књиге, јер говори о статусу Републике Српске, њеном праву на самоопредјељење, те чињеници да само јединство може Србима да осигура опстанак.

"Право на самоопредјељење је дефинисано повељом УН, али се у практичном животу за неке тешко реализује, а за друге веома лако. То је тешко за бројчано мале народе, као што смо ми и за мале државе као што је Република Српска", рекао је Додик.

Он је навео да је додатни проблем то што се од почетка идеје која се зове Република Српска кренуло у њену сатанизацију, која је трајала дуго и организовано од домаћих муслиманских, хрватских и других регионалних, али и међународних медија.

"Република Српска је уз трајна непријатељства која су била очигледна могла једино да преживи зато што је њен народ хтио да она постоји. Ми који смо конзументи неправде која је генерисана више од 30 година од Дејтонског споразума, сада знамо да само наша упорност и јединство могу да нам осигурају опстанак", рекао је Додик.

Он је подсјетио да су и функционери и претходни предсједници Српске, који су само тражили да се поштује оно што је записано у Дејтонском споразуму, прошли санкције међународне заједнице, што се и данас дешава.

Додик је рекао да је Република Српска доказ да су приче о људским правима и демократији представника међународне заједнице само лаж.

"Сама чињеница да је овде био појединац који је наметао одлуке које су неки третирали као закон говори да је овде био неспоразум, а не Дејтонски споразум", рекао је Додик, преноси Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Жељка Цвијановић

Вето

ФБиХ

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