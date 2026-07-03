"Одбацујемо покушаје политизације законитог поступања полиције приликом одузимања ратних застава БиХ"

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске одбацује све покушаје политизације законитог поступања полицијских службеника у случајевима пријављеног нарушавања јавног реда и мира, а односе се на одузимање ратне заставе БиХ, изјавио је за Срну министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир.
"Ријеч је о пријавама узнемирених грађана са подручја Републике Српске који су звали полицију и пријављивали ове догађаје. Наглашавам да није одузимана застава БиХ, већ застава из периода 1992-1998. године и свакако да свако разуман у овој земљи требало би да разумије да истицање ове заставе, наши грађани, грађани Републике Српске, који су претрпјели разне ратне страхоте, који су избјегли и прогнани, виде као провокацију и као подсјетник на све оно негативно што су оставили иза себе", појаснио је министар Будимир.
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Он је напоменуо да припадници МУП-а Републике Српске поступају искључиво у складу са важећим законима Републике Српске, прије свега Законом о јавном реду и миру.
"Јавни ред и мир, у смислу овог закона, јесте усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у јавном животу ради обезбјеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну безбједност, мир и спокојство", рекао је Будимир.
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Он је оцијенио да је важно нагласити да полиција не поступа на основу политичких или идеолошких опредјељења, нити оцјењује историјски или политички карактер било којег симбола, већ искључиво утврђује да ли постоје елементи прописани законом за предузимање службених мјера.
"У случајевима у којима постоји основ сумње да је одређеним поступањем дошло до изазивања узнемирености грађана или нарушавања јавног реда и мира, полицијски службеници имају законску обавезу да поступе, прикупе потребна обавјештења и, када су за то испуњени законски услови, привремено одузму предмете који могу послужити као доказ у прекршајном поступку", навео је министар унутрашњих послова Српске.
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О коначности сваког прекршајног налога или друге мјере, додао је он, на крају могу одлучити надлежни судови, чиме је сваком грађанину у Републици Српској обезбијеђена пуна правна заштита, загарантована уставом и законом.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставиће да професионално, непристрасно и одговорно штити јавни ред и мир, без изузетака, једнако примјењујући закон према свим грађанима.
С наше стране, позивамо све да покажу степен одговорности и толерантности према свима, јер ако не желите да вас 'вријеђају и провоцирају' заставама Републике Српске у Травнику, Тешњу или Сарајеву, немојте ни ви очекивати да је у реду да носите заставу са ратним симболима у крајевима гдје је страдао недужни српски народ", поручио је министар Будимир.
У протеклом периоду у Републици Српској забиљежен је већи број инцидената и провокација истицањем ратне заставе такозване Армије БиХ под којом су почињени најстрашнији злочини над српским народом, што је изазвало оправдану узнемиреност и страх код грађана Српске, преноси Срна
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