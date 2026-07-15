Velemir Gordeljević optužen za pljačku u Kalesiji i dvostruki pokušaj ubistva

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv Velemira Gordeljevića (53) iz Osmaka zbog pljačke zlatare u Kalesiji, tokom koje je došlo do vatrenog obračuna sa policijom u kojem je ubijen Matija Gordeljević.

Kako je saopštilo tuzlansko tužilaštvo Velemiru se na teret stavljaju razbojništvo, dva pokušaja ubistva i ugrožavanje sigurnosti.

Ukrali nakit vrijedan 76.000 KM

”Gordeljević tereti da je 19. novembra 2025. godine, zajedno sa još dvije osobe, nakon prethodnog dogovora, izvršio oružano razbojništvo u zlatarskoj radnji u Kalesiji, pri čemu je, uz prijetnju vatrenim oružjem, od vlasnika oduzet zlatni i srebrni nakit ukupne vrijednosti od oko 76.000 KM”, saopštilo je tužilaštvo.

Podsjećaju da je tokom bijega, nakon razbojništva, optuženi ozbiljno prijetio policijskim službenicima i drugim osobama.

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Pucao prema dvojici policajaca

”To je učinio tako što je iz vatrenog oružja, u namjeri da ih ubije, u više navrata pucao prema dvojici policijskih službenika dok su obavljali poslove sigurnosti i hapšenja izvršilaca krivičnog djela. U razmjeni vatre jedan od učesnika razbojništva je poginuo, dok su optuženi i još jedna osumnjičena osoba pobjegli i potom zapalili vozilo koje su koristili prilikom izvršenja krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Treći razbojnik u bjekstvu

Optužnicu je potvrdio Kantonalno sud u Tuzli koji je Gordeljeviću produžio mjeru pritvora nakon nakon potvrđivanja optužnice.

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”Još jedna osumnjičena osoba u ovom predmetu se nalazi u bjekstvu i za njim je u toku potraga i raspisana je potjernica. Njemu je Kantonalni sud u Tuzli odredio mjeru pritvora odmah nakon lišenja slobode”, navode u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli.

Podsjetimo u razmjeni vatre s policijom poginuo je Matija Gordeljević.