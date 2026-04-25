Logo
Large banner

Паника завладала на популарној плажи: Море промијенило боју преко ноћи

Аутор:

25.04.2026 15:05

Коментари:

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.
Фото: Pexels/Nikola Čedíková

У Гортановој ували у Пули, на површини мора, појавиле су се жуте мрље.

Не ради се о загађењу, пишу тамошњи медији, већ о већој количини полена који ветар носи са борова уз обалу и наноси на површину мора.

Овакве појаве најчешће се бележе током прољећа, нарочито у априлу и мају. Особе осјетљиве на полен требало би да буду опрезне.

Љекари особама осјетљивим на полен саветују опрез, посебно током сувих и вјетровитих дана. Након боравка уз море или купања препоручује се испрати кожу и косу чистом водом, пресвући одјећу и избјегавати трљање очију.

Код појаве свраба, црвенила очију, кијања, цурења носа, кашља или погоршања астме препоручује се узети терапију коју је особа већ добила од љекара, а по потреби се могу користити антихистаминици, спрејеви за нос или капи за очи.

Ако су симптоми јачи, трају дуже или се јаве потешкоће са дисањем, потребно је јавити се љекару, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

17

17

Пред Ђурђевдан обавезно унесите ову биљку у кућу: Вјерује се да штити укућане од болести и несреће

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner