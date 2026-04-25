Паника завладала на популарној плажи: Море промијенило боју преко ноћи

У Гортановој ували у Пули, на површини мора, појавиле су се жуте мрље.
Не ради се о загађењу, пишу тамошњи медији, већ о већој количини полена који ветар носи са борова уз обалу и наноси на површину мора.
Овакве појаве најчешће се бележе током прољећа, нарочито у априлу и мају. Особе осјетљиве на полен требало би да буду опрезне.
Љекари особама осјетљивим на полен саветују опрез, посебно током сувих и вјетровитих дана. Након боравка уз море или купања препоручује се испрати кожу и косу чистом водом, пресвући одјећу и избјегавати трљање очију.
Код појаве свраба, црвенила очију, кијања, цурења носа, кашља или погоршања астме препоручује се узети терапију коју је особа већ добила од љекара, а по потреби се могу користити антихистаминици, спрејеви за нос или капи за очи.
Ако су симптоми јачи, трају дуже или се јаве потешкоће са дисањем, потребно је јавити се љекару, преноси Б92.
