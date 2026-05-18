Pušten na slobodu nastavnik koji je maltretirao učenika u osnovnoj školi

Nastavnik Osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Adi Pašić pušten je na slobodu.

Kako je potvrđeno za ''Avaz'' iz Opštinskog suda u Sarajevu, odbijen je prijedlog Kantonalnog tužilaštva za određivanje pritvora prema osumnjičenom A.P..

Njemu je određena mjera zabrane sastajanja sa određenim maloljetnim licima.

Osumnjičeni A.P. je pušten na slobodu u petak, 15. maja 2026. godine, potvrđeno je za "Avaz".

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS ranije su uhapsili nastavnika koji je prijetio učenicima u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić. On je uhapšen zbog krivičnog djela Ugrožavanje bezbjednosti, a na štetu troje učenika.