Poskupljuje plin u FBiH, Vlada odobrila

ATV
16.04.2026 15:45

Поскупљује плин у ФБиХ, Влада одобрила

Vlada Federacije BiH je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, odobrila novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna društva u FBiH od 1. aprila 2026. godine.

Nova cijena iznosi 865,40 KM/1.000 Sm³, odnosno 0,86540 KM/Sm³, pri čemu se radi o donjoj toplotnoj vrijednosti prirodnog gasa, a u iznos nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije te Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Federalnom ministarstvu trgovine je prethodno dostavljen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za davanje saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim privrednim društvima u Federaciji BiH, saopšteno je iz Vlade FBiH.

U zahtjevu Energoinvesta navedeno je da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije, odnosno povlaštene tarifne kupce, trebala povisiti za 4,59 odsto, s dosadašnjih 827,42 KM/1.000 Sm³ na 865,40 KM/1.000 Sm³, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Obrazloženo je i da je tokom prvog kvartala 2026. godine zadržana nepromijenjena cijena za krajnje kupce uprkos značajnim oscilacijama na evropskim tržištima, kako su istakli u saopštenju.

"Predložena korekcija za drugi kvartal 2026. godine predstavljena je kao minimalno povećanje koje je i dalje značajno niže u odnosu na referentne berzanske vrijednosti i cijene u Evropi.

Takođe je istaknuto da je isporučilac gasa Gasprom Eksport LLC dostavio ukupni koeficijent cijene uvećan za 4,59 odsto u odnosu na prethodni kvartal, što je poslužilo kao osnov za određivanje cijene za nastupajući kvartal", saopštili su iz Vlade FBiH.

(Kliks)

