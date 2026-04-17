Određen pritvor radniku Suda BiH: Krao deponovan novac

Autor:

ATV
17.04.2026 18:51

Одређен притвор раднику Суда БиХ: Крао депонован новац
Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje kojem je osumnjičenom Seadu Bublinu određen pritvor u trajanju od mjesec dana

Rješenje je doneseno prihvatanjem prijedloga Tužilaštva BiH te je osumnjičenom Seadu Bublinu određen pritvor u trajanju od mjesec dana, navodi se u saopštenju za javnost ove institucije.

Istakli su da je osumnjičenom određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično d‌jelo “pronevjera” te zbog opasnosti od bjekstva.

Na ročištu o određivanju pritvora, održanom danas, advokat Adna Dobojlić rekla je da se protivi mjeri pritvora kao najstrožijoj mjeri lišenja slobode, da njen branjenik nije negirao ono što mu se stavlja na teret i da je sa svim organima sarađivao od hapšenja i da je tražio predsjednicu Suda da joj kaže šta je uradio.

Službenik suda pronevjerio više od 100.000 KM, predložen mu pritvor

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je postupalo po prijavi v.d. predsjednice Suda BiH i izdalo naredbu policijskim službenicima SIPA-e za hapšenje radnika Suda BiH.

Bublin se tereti da je, kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u kancelariji za deponovanje predmeta Suda BiH.

