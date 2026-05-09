Dodik sa Lavrovom: Nastavljamo jačati saradnju

Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom i poručio da se nastavlja jačati saradnja zasnovana na poštovanju i zajedničkim interesima.
"Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom. Republika Srpska cijeni prijateljske odnose i podršku Rusije, kao i međusobno razumijevanje, koje gradimo godinama. Nastavljamo da jačamo saradnju zasnovanu na poštovanju, stabilnosti i zajedničkim interesima", napisao je Dodik na Iksu.
Dodik je u delegaciji Republika Srpske koja je danas na Crvenom trgu prisustvovala svečanoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom, a potom prijemu i ručku koji je upriličio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
U delegaciji Republike Srpske su i predsjednici Republike Siniša Karan i Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Delegacija Srpske bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Putinom.
Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 9, 2026
