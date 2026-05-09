Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da i ovaj izvještaj o BiH koji je Kristijan Šmit naumio da predstavi u Savjetu bezbjednosti UN vrvi od manipulacija i laži.
Njime se, navela je Cvijanovićeva, nastoje opravdati odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje je OHR preduzimao u BiH.
"On je pokriće i za one licemjere koji nam godinama pričaju kako su tobože protiv unilateralnog i neustavnog nametanja zakona od neizabranog stranog pojedinca, ali mu `nisu mogli ništa`", istakla je Cvijanovićeva.
Ona je dodala da se to mijenja.
"U Njujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija jedan drugom uzalud trošili vrijeme", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
I ovaj izvještaj o BiH koji je Kristijan Šmit naumio da predstavi u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija vrvi od manipulacija i laži. Njime se nastoje opravdati odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje je OHR preduzimao u BiH. On je pokriće i za one licemjere koji…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 9, 2026
