Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da i ovaj izvještaj o BiH koji je Kristijan Šmit naumio da predstavi u Savjetu bezbjednosti UN vrvi od manipulacija i laži.

Njime se, navela je Cvijanovićeva, nastoje opravdati odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje je OHR preduzimao u BiH.

"On je pokriće i za one licemjere koji nam godinama pričaju kako su tobože protiv unilateralnog i neustavnog nametanja zakona od neizabranog stranog pojedinca, ali mu `nisu mogli ništa`", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se to mijenja.

"U Njujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija jedan drugom uzalud trošili vrijeme", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".