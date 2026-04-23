Минић: Од децембра 2022. Влада Српске у Бањалуку уложила 510 милиона КМ

23.04.2026 09:46

Минић: Од децембра 2022. Влада Српске у Бањалуку уложила 510 милиона КМ
Од децембра 2022. године до данас, Влада Републике Српске уложила је 510 милиона КМ у Бањалуку, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Бањалучани и не знају шта смо све урадили. То најчешће прође испод радара. Када идемо у било који град или општину тражимо од наших служби да кажу колико је урађено у само овом мандатном периоду од 2022. до 2026. године. Само у Бањалуку од 2022. до данас је уложено 510 милиона КМ. То су установе, то су јаван предузећа. Када отворите Средњу школу унутрашњих послова када отворите неку јавну установу, то значи да ће доћи 200-300 ђака или ученика, да ће сваки викенд бити 300-400 или 500 родитеља који ће то доћи видјети, ми од Бањалуке правимо уистину прави центар", рекао је Минић.

Предсједник Владе каже да ће ускоро само на име грађевинске дозволе за зграду Научно-технолошког парка, у градски буџет уплатити милион КМ.

