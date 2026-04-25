У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.
Сувласница погребног предузећа "Повратак природи" на југу америчке савезне државе Колорадо, Кери Холфорд, осуђена је на 30 година затвора због скрнављења готово 200 тијела и фалсификовања докумената.

Све се открило након што су у њеном објекту пронађени непрописно чувани посмртни остаци, чиме је окончан, како је оцијенио судија, "веома емотиван" процес.

У објекту којим је управљала, тијела су држана у неадекватним условима и остављана да се распадају, док су породицама предавани погрешни или помијешани кремирани остаци, а у појединим случајевима и материјали који нису људски пепео.

Пресуда представља последњу у низу изрицања казни по главним оптужбама против Кери и њеног бившег супруга Џона Холфорда, пренио је ЦБС њуз.

Кери Холфорд (49) суочавала се са казном од 25 до 35 година затвора након што је у децембру признала кривицу за готово 200 тачака оптужнице за скрнављење леша и једну тачку фалсификовања државног документа.

Она је раније осуђена на 18 година затвора на савезном нивоу и обавезана да плати више од милион долара одштете.

Ова казна ће се дјелимично поклапати са савезном, што значи да ће дио казне издржавати истовремено, а потом остатак у државном затвору Колорада.

Џон Холфорд је осуђен на 20 година затвора на савезном нивоу и 40 година по државној оптужници.

Судија Бентли навео је да Кери Холфорд види као "мање доминантну особу" и "ону која је била увучена у све то", док су њени адвокати тврдили да је била жртва злостављања.

Тања Вилсон, ћерка једне од преминулих, навела је да је вјеровала да је њена мајка сахрањена на мјесту које је жељела, али да је заправо лежала на поду објекта у Пенроузу, изложена инсектима.

Вилсон је навела да је пепео њене мајке, за који се вјеровало да је аутентичан, расут у близини Хаваја, али да се касније испоставило да је вероватно ријеч о прашини цемента.

Истрага је покренута у октобру 2023. након пријаве непријатног мириса, када су истражиоци пронашли најмање 190 непрописно чуваних тијела, као и кремиране остатке непознатог броја особа.

Пар је ухапшен у Оклахоми у новембру исте године након бјекства из државе.

Објекат погребног предузећа срушен је 2024. године након што је проглашен за локацију токсичног отпада.

Породице жртава посебно су истицале неизвјесност у вези са судбином посмртних остатака својих најближих.

Током истраге многима је саопштено да урне које су добили не садрже остатке њихових сродника, већ других особа или чак мјешавине, а у појединим случајевима чак и цемент.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

