Сенад Рамуљ сам чува хиљаду оваца

Аутор:

АТВ
25.04.2026 11:43

Фото: Screenshot / YouTube

Сенад Рамуљ је вјероватно посљедњи велики овчар у Босни и Херцеговини. Тренутно држи око 1.000 оваца. У средњој Босни је највећи појединац који има толики број оваца.

Не жали се, али истиче да се овчарство гаси и да му је дошао крај. Највећи разлог истиче што нико неће да се бави овчарством.

"То не може радити човјек који нема љубави према томе. Код нас се то преноси с кољена на кољено. Покојни брат и отац су се бавили овиме", рекао је Рамуљ за канал "Средња Босна Данас".

У обимном послу помажу му син, кћерка, супруга и снаја.

Истиче да се радник за ову врсту посла више не може наћи.

На питање који је период тежи за чување оваца, каже период јањења.

"Тада нема ни спавања јер ако окасниш, јање се смрзне", рекао је.

Његове овце су познате, па има и сталне муштерије за курбане.

"Ако желиш да буде добро, мораш дати себе – нема џаба машала", поручио је.

