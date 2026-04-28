Putin: Dolazi novo doba

Zapadne zemlje gube svoje liderske pozicije, ustupajući mjesto novim centrima rasta i državama Globalnog juga, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Dosadašnji pristupi, kao i ustaljene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa, postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država, koje gube svoje liderske pozicije i ustupaju mjesto novim centrima rasta, zemljama Globalnog jug", izjavio je Vladimir Putin u video-obraćanju učesnicima foruma Otvoreni dijalog.

Po njegovim riječima, svi elementi globalnog rasta od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije nepovratno se mijenjaju.

"Događaji posljednjih godina pokazuju: svi elementi globalnog rasta od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije nepovratno se mijenjaju", rekao je Putin.

Kako je istakao, nijedna država ne može da se razvija sama, na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.