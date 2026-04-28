Putin: Dolazi novo doba

ATV
28.04.2026 09:30

Путин: Долази ново доба
Foto: Tanjug/AP

Zapadne zemlje gube svoje liderske pozicije, ustupajući mjesto novim centrima rasta i državama Globalnog juga, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Dosadašnji pristupi, kao i ustaljene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa, postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država, koje gube svoje liderske pozicije i ustupaju mjesto novim centrima rasta, zemljama Globalnog jug", izjavio je Vladimir Putin u video-obraćanju učesnicima foruma Otvoreni dijalog.

Po njegovim riječima, svi elementi globalnog rasta od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije nepovratno se mijenjaju.

Region

Uvode se nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

"Događaji posljednjih godina pokazuju: svi elementi globalnog rasta od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije nepovratno se mijenjaju", rekao je Putin.

Kako je istakao, nijedna država ne može da se razvija sama, na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 186 ukrajinskih dronova

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

5 h

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio da li će prihvatiti prijedlog Irana za okončanje sukoba

5 h

0
Воз на прузи.

Svijet

U sudaru vozova poginulo 14 osoba: Neki zaglavljeni među vagonima

5 h

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

