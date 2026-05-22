Đoković otvorio dušu: Boli me

Poznati teniseri su sve ujedinjeniji u ideji bojkota. Protive se tome što najveći ATP i VTA turniri izdvajaju oko 22 odsto prihoda za igrače, a grend slemovi daju još manji procenat - oko 15 odsto.

Nakon što je Rolan Garos objavio nagradni fond, a teniseri i teniserke zaključili da rast prihoda ne prati rast premija, sve se glasnije govori o bojkotu.

"Gren slemovi, upravljačka tijela, ATP tur... Svi smo veoma podijeljeni i da dodatna podijeljenost me lično mnogo boli. Ne volim to da vidim", rekao je Novak Đoković i apelovao da bude više jedinstva.

"Ako hoćemo da razvijamo sport i da povećamo broj djece koja sanjaju da postanu profesionalci, onda moramo da pričamo o onome što je meni najvažnije - kako da razvijamo tenis od samih temelja".

"Skloni smo da zaboravimo"

Prema njegovim riječima, igrači iz vrha moraju da vode računa o svima ostalima.

"Oduvijek sam podržavao igrače u borbi za njihova prava i bolju budućnost, ne samo najbolje rangirane, već tenisere sa svih nivoa i kategorija, koji su često zaboravljeni. Skloni smo da zaboravimo koliko mali broj ljudi zaista može da živi od ovog sporta", rekao je Đoković, koji danas puni 39 godina i dobio je poklon direktorke Rolan Garosa Ameli Morezmo.

Jedno od zaštitnih lica ovog protesta je najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka, koja je u petak održala konferenciju od samo 15 minuta, ustala i otišla.