Tuča dva zeca na putu nasmijala region: Snimak brzo postao viralan

Autor:ATV
Komentari:0
Tuča dva zeca na putu u mjestu Kunovo u Sjevernoj Makedoniji postala je pravi hit na društvenim mrežama.
Dva zeca snimljena su iz vozila kako ulaze u ozbiljan okršaj na sred putu. Snimak je podijeljen na društvenim mrežama uz opis: "Narušeni međuzečji odnosi u selu".
Snimak koji je objavljen na društvenim mrežama odmah je privukao veliku pažnju, ne samo stanovnika Sjeverne Makedonije, već čitavog regiona, prenosi Kliks
Za kratko vrijeme video je prikupio hiljade lajkova i stotine komentara, a korisnici mreža su posebno oduševljeni reakcijom zečeva kada je vozač odlučio da zatrubi kako bi prekinuo tuču.
Zečevi su se odjednom ukopali, a onda odskakutali malo dalje i u stranu, a potom su nastavili da se tuku kao da ih vozač nije "prekinuo u okršaju".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
20
46
20
43
20
43
20
40
20
27
Trenutno na programu