Tuča dva zeca na putu nasmijala region: Snimak brzo postao viralan

Tuča dva zeca na putu u mjestu Kunovo u Sjevernoj Makedoniji postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Dva zeca snimljena su iz vozila kako ulaze u ozbiljan okršaj na sred putu. Snimak je podijeljen na društvenim mrežama uz opis: "Narušeni međuzečji odnosi u selu".

Snimak koji je objavljen na društvenim mrežama odmah je privukao veliku pažnju, ne samo stanovnika Sjeverne Makedonije, već čitavog regiona, prenosi Kliks

Za kratko vrijeme video je prikupio hiljade lajkova i stotine komentara, a korisnici mreža su posebno oduševljeni reakcijom zečeva kada je vozač odlučio da zatrubi kako bi prekinuo tuču.

Zečevi su se od‌jednom ukopali, a onda odskakutali malo dalje i u stranu, a potom su nastavili da se tuku kao da ih vozač nije "prekinuo u okršaju".