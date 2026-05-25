Težak udes, jedna osoba poginula: Kamion izletio sa puta, probio ogradu, pa udario u kuću

Autor:ATV
Komentari:0
Muškarac je poginuo kada je kamion sa drvima, u kojem je bio na mjestu suvozača, izletio sa puta, probio ogradu i uletio u jednu kuću danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice.
Vozača kamiona, koji je teško povređen, zbrinula je Hitna pomoć i prevezla u kragujevački Univerzitetski klinički centar.
Na teren je izašlo i šest vatrogasaca-spasilaca kragujevačke Uprave za vanredne situacije sa dva vozila, koji su pomogli u izvlačenju zaglavljenih ljudi i kamiona koji je uletio u kuću.
Kako RTS saznaje, u trenutku nesreće niko nije bio u kući.
Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznati svi detalji ove nesreće.
(RTS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Ljubav i seks
3 h0
Društvo
3 h0
BiH
3 h1
Srbija
4 h0
Srbija
7 h0
Srbija
9 h0
Srbija
11 h0
Najnovije
Trenutno na programu