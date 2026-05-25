Logo
Large banner

Težak udes, jedna osoba poginula: Kamion izletio sa puta, probio ogradu, pa udario u kuću

Autor:

ATV
25.05.2026 22:00

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Muškarac je poginuo kada je kamion sa drvima, u kojem je bio na mjestu suvozača, izletio sa puta, probio ogradu i uletio u jednu kuću danas oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice.

Vozača kamiona, koji je teško povređen, zbrinula je Hitna pomoć i prevezla u kragujevački Univerzitetski klinički centar.

Na teren je izašlo i šest vatrogasaca-spasilaca kragujevačke Uprave za vanredne situacije sa dva vozila, koji su pomogli u izvlačenju zaglavljenih ljudi i kamiona koji je uletio u kuću.

Kako RTS saznaje, u trenutku nesreće niko nije bio u kući.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznati svi detalji ove nesreće.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Kamion

nesreća

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

оперисал анос инфлуенсерка

Scena

Operisala nos da njena djeca ne bi imala ružan: Jedni plaču od smijeha, drugi je brane

2 h

0
seks fizički odnos vođenje ljubavi nevinost

Ljubav i seks

Dob u kojoj ste izgubili nevinost utiče na starenje

3 h

0
Славимо важну светитељку: Зашто сутра никако не треба да спремате ову намирницу

Društvo

Slavimo važnu svetiteljku: Zašto sutra nikako ne treba da spremate ovu namirnicu

3 h

0
Застава Републике Српске

BiH

Cvijanović: Zakon o Južnoj interkonekciji potvrđuje da je imovina u vlasništvu entiteta

3 h

1

Više iz rubrike

Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Srbija

Svi povrijeđeni prilikom iskakanja tramvaja iz šina stabilno, jedan zadržan u bolnici

4 h

0
Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

Srbija

Dodik čestitao Vučiću kineski orden prijateljstva

7 h

0
Мучне сцене са српског ауто-пута: Блокирали пролаз ватрогасцима, па дивљали зауставном траком

Srbija

Mučne scene sa srpskog auto-puta: Blokirali prolaz vatrogascima, pa divljali zaustavnom trakom

9 h

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Srbija

GSP "Beograd" se oglasio o uzrocima udara tramvaja u zgradu

11 h

0

  • Najnovije

23

03

Napadnuto više od 70 lokacija Hezbolaha

22

44

Francuska pod toplotnim talasom

22

29

Benjamin Netanjahu u bolnici, oglasio se njegov kabinet

22

23

Horor u Zenici: Auto bez vozača pokosio žene i d‌jecu na trotoaru

22

20

U osnovnoj školi u "Branko Radičević" pronađene dvije ručne bombe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner