Nova presuda u predmetu ”Smagler”: Paravcu i Dušaniću devet godina zatvora

Autor:

Ognjen Matavulj
26.05.2026 11:51

Komentari:

0
Нова пресуда у предмету ”Смаглер”: Паравцу и Душанићу девет година затвора
Foto: ATV/Ustupljena fotografija

Okružni sud u Doboju osudio je Nikolu Paravca (29) zvanog Ćamil na četiri i po, a Dušana Dušanića (31) zvanog Tambura na četiri godine i pet mjeseci zatvora zbog trgovine drogom u okviru predmeta ”Smagler”.

Obojica su oglašeni krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Odlukom suda od Paravca je oduzeto pet mobilnih telefona, laptop, kreatin... Od Dušanića je oduzeto 5.330 evra i 910 KM stečenih krivičnim djelom, digitalna vaga i drugo.

Nikolin brat osuđen na 5 godina

Prema presudi oni su kao članovi mreže preprodavaca trgovali amfetaminom i ekstazijem.

Optužnicom u predmetu ”Smagler” obuhvaćeno je ukupno 20 osoba.

Osim Nikole, nakon priznanja krivice u istom predmetu je ranije osuđen njegov brat Milan Paravac na pet godina zatvora zbog švera 4,5 kilograma kokaina koji mu je pronađen u automobilu ”audi A5”. Nemanja Jović (26), Srđan Makrić (33) zvani Mamula i Dušan Jaljilović (30) zvani Dule osuđeni na po tri godine zatvora.

Optuženo 20 osoba

U optuženičkoj klupi su još i Dario Jekić zvani Jeka kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno fotografisanje...

Optuženi su još i Mihajlo Vuković, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj, Miloš Pejić, Dejan Keser, Đorđe Jerinić, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović.

